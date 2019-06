Trump confiesa el “mayor error” de su presidencia y vuelve a humillar a su gran aliado

Una semana después de lanzar su campaña de reelección presidencial para 2020 el presidente Donald Trump confesó en un entrevista el “mayor error” de sus dos años de gobierno.

En una entrevista transmitida este domingo por el programa de entrevsita “Meet the Press” de NBC, el presidente dijo que nombrar a Jeff Sessions como su primer fiscal general fue su “mayor error” en la Oficina Oval.

“Yo diría que si tuviera que hacer una otra vez, sería, no habría nombrado a Jeff Sessions para que fuera el fiscal general”, dijo Trump en “Meet the Press”, de NBC. “Ese fue el mayor error”.

WATCH: President Trump tells Chuck Todd: “I would say if I had one do over it would be I would not have appointed Jeff Sessions to be attorney general.” #MTP #IfItsSunday pic.twitter.com/E9W51M0U3P

— Meet the Press (@MeetThePress) June 23, 2019