Esquina Migratoria en tiempos de redadas

Alex Gálvez, abogado en migración, responde sus preguntas sobre su situación migratoria

¿Qué se puede hacer si caigo víctima de la redada?

Respuesta

El caos que creó el presidente Trump al anunciar el mega operativo de deportar a millones ha tenido un efecto escalofriante entre la comunidad. Aunque el golpe del funcionario ha puesto en duda el futuro de muchos inmigrantes, estamos recomendando preparación sobre el miedo, solidaridad sobre desesperación, esperanza sobre el fracaso. No les tengo que recordar que en el corazón del inmigrante solo existe la lucha y el amor por la familia.

La derrota no es opción: por eso somos inmigrantes. Por siglos, la inmigración ha hecho mejor a los países y para EEUU, el resultado ha sido incuestionable: el mejor país en la historia del mundo. No es cierto que el presidente ha lanzado una guerra contra nosotros, pero como dice el dicho, “el que nada debe, nada teme.” Después de esta última semana, la incertidumbre del futuro debería recalcar la necesidad de estar preparados. Ahora que sabemos las intenciones del Presidente y los que están en la mira deberían de saber lo siguiente:

(1) No corren riesgo de ser detenidos si tienen casos pendientes en la corte de inmigración, corte de apelación, o de residencia permanente o ciudadanía; (2) si tienen órdenes finales de deportación y no tienen nada pendiente en la corte de apelación o un amparo, por favor hablen con un abogado sobre una “moción de reabrir” que, legalmente, es lo único que puede quitar la deportación; (3) si tienes una deportación pero estás amparado por el TPS o DACA, usted no va correr riesgo; (4) si tienes una deportación y un carro registrado bajo tu nombre o tienes una licencia de manejar, quiero que sepan que inmigración tiene acceso a tu dirección.

Recuerden que la meta es empoderarlos con la información necesaria para que puedan tomar las medidas de proteger a sus familias, mientras que pasa una reforma. No es un misterio que inmigración está usando nuevas tácticas para efectuar detenciones de gente buena. Cuidado con la estafa y por favor recuerden que el saber es poder. Estamos con ustedes y recuerden que con la oscuridad siempre llegará la luz. Fuerza!!