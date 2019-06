Detienen toda una producción hasta saber si Pablo Lyle irá a la cárcel

El actor mexicano espera sentencia

Luego del gran éxito que tuvo la película Mirreyes vs. Godínez, hace unos meses, la producción ya tiene planeado iniciar la filmación de la segunda parte de esta comedia, solo están esperando a que se dé el veredicto del actor Pablo Lyle (este próximo 11 de julio), en la corte de Miami, pues el actor agredió al cubano Juan Ricardo Hernández, quien desafortunadamente falleció a causa de un golpe que le propinó en la cabeza, por lo cual Pablo ahora está acusado de homicidio involuntario y con arraigo domiciliario.

“Nuestro director Chava, anunció el guion de Mirreyes vs. Godínez, desde un principio daba para una segunda parte sin ningún problema, pero ahorita con el asunto de nuestro amigo Pablo Lyle hay que esperar, pues tenemos que ver cuál es la resolución de la corte, así que sí está planeada pero vamos a arrancar hasta que se arregle lo de Pablo”, dijo el actor Darío Ripoll a GRUPO CANTÓN.

Ripoll compartió que ama el teatro más que nada: “Yo me considero un actor todo terreno, 4×4, disfruto todos los géneros, obviamente el teatro es mi pasión, la conexión que hay con el público es totalmente diferente a hacer televisión o cine, aunque actualmente me he enfocado en el cine, una vez que lo pruebas ya no lo quieres dejar. Pero también disfruto las series como Vecinos, que son más intensas”, dijo.