Joven de California desapareció tras encontrarse con un desconocido en un parque de Utah

Nuevos detalles salieron a la luz durante una conferencia de prensa de la policía de Salt Lake City. Sin embargo, su desaparición sigue siendo un misterio

La policía de Utah está buscando a una joven universitaria que desapareció hace una semana tras regresar de un viaje a California. La joven fue vista por última vez encontrándose con una persona no identificada a las 3 de la mañana, según las autoridades.

Mackenzie Lueck, de 23 años, residente de El Segundo, California, viajó a Salt Lake City el pasado 17 de junio tras pasar unos días con su familia para asistir al funeral de su abuela en el Estado Doardo. La joven, quien estudia en la Universidad de Utah, se comunicó por última vez en la mañana del mismo día cuando envió un mensaje de texto a su madre anunciando que había llegado bien al aeropuerto de Salt Lake City.

Tras avisarle a sus padres, Lueck tomó un vehículo de Lyft desde el aeropuerto en dirección hacia un parque a 20 minutos en dirección opuesta al lugar de residencia de la joven en Utah. El detective de la policía de Salt Lake City, Greg Wilking, dijo este lunes durante una conferencia de prensa que el conductor no la había dejado en una residencia o negocio privado, sino en un parque. Sin embargo, la policía no ha revelado la ubicación y la joven no ha dejó rastro alguno que permita su ubicación.

De acuerdo con un comunicado de Lyft, la ruta del conductor no tuvo irregularidades y culminó en la dirección pedida por Lueck, dijo la portavoz de Lyft, Lauren Alexander. Además, el conductor no identificado, siguió trabajando después de dejar a la joven y no ha sido considerado como sospechoso.

University statement about missing student Mackenzie Lueck https://t.co/QUWRcWX9Ho pic.twitter.com/BJDoi0EJTh — University of Utah (@UUtah) June 24, 2019

La policía dijo que hasta el momento no hay evidencia que indique que la joven haya sido herida o que se encuentre en peligro. Sin embargo, “los detectives están preocupados por el bienestar de Mackenzie”, dice el comunicado.

Cualquier persona con información sobre este caso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Salt Lake City al 801-799-3000.

SLCPD stood up a dedicated tip line specifically for #MissingPerson Mackenzie Lueck, case 19-111129. Please call 801-799-4420 with any information. #MackenzieLueck — SLC Police Dept. (@slcpd) June 24, 2019

