Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Muchas opciones de cine al aire libre y conciertos de todos los géneros

Viernes 28

Serpentine Pavilion

Los arquitectos españoles, José Selgas y Lucía Cano, diseñaron la obra First Serpentine Pavilion, un espacio público de usos múltiples que se instalará por primera vez en Estados Unidos luego de haberse estrenado en Londres. La obra abrirá sus puertas en La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Bvld., Los Angeles), y como parte de su estadía de cinco meses se realizarán eventos de arte, de cultura, musicales y charlas. Mientras tanto, los visitantes pueden entrar al Serpentine Pavilion, que mide 866 pies cuadrados y estará colocado en el exterior del museo. Los Angeles será la única sede de esta obra en Estados Unidos. Hasta el 24 de noviembre. Abierto todos los días de 6 am a 10 pm. Entrada gratis. Informes nmla.org.

Roaring Nights

Los conciertos Roaring Nights, que organiza Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) algunos viernes del verano, no solo sirven para que los visitantes escuchen música y socialicen, sino también para recaudar fondos destinados a salvar a especies en extinción. Esta semana, la serie la inauguran DJ Richard Bladeplus, DJ Avi Bernardof KJLH, Chulita Vinyl Club y Flashback Heart Attack. Habrá trocas de comida, cocteles y experiencias con animales silvestres. Solo mayores de 21 años. 6 a 10:30 pm. Boletos $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Veranos en el NHM

En la serie Summer Nights in the Gardens, del Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles), los asistentes pueden disfrutar de la brisa del atardecer, ver la puesta del sol y admirar una noche estrellada. Este evento, que tiene lugar en los jardines del museo, incluye música en vivo y la venta de cocteles. Los asistentes pueden llevar su propia comida y hacer un picnic y los niños pueden participar en las mesas de arte. A partir de las 5 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Cine al aire libre

La popular película “Crazy Rich Asians” se proyectará en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles) como parte de la serie fílmica Eat|See|Hear. En la película, Rachel Chu está feliz de acompañar a su novio Nick a la boda de su mejor amigo en Singapur. Cuando llega a ese país se da cuenta de que Nick no solo pertenece a una familia adinerada, sino que es uno de los solteros más codiciados de ese lugar. Encima de eso, Rachel tiene que soportar los celos de muchas mujeres y la desaprobación de su suegra. Puertas abren 5:30 pm; música 7 pm; proyección 8:30 pm. Boletos $8 a $21. Informes (213) 267-4393 y eatseehear.com.

Sábado 29

Cine bajo las estrellas

El Pasadena Pavilion for the Performing Arts (85 E. Holly St., Pasadena), antes conocido como el Levitt Pavilion, presenta la serie Midsummer Night Screen, en la que en esta ocasión se proyectará la cinta “Jurassic Park”. Los asistentes pueden llevar sillas, cobijas y comida para picnic. Habrá comida, bebidas y refrigerios a la venta. Apto para toda la familia. 7:30 pm. Evento gratuito. Informes (626) 795-9311y levitt.org/pasadena.

Concierto de Napoleón

El cantante mexicano Napoleón, que tuvo sus glorias en la década de los setentas, está de vuelta en el mundo de la música con una gira que recorre varios teatros de Estados Unidos, entre ellos el House of Blues (400 W. Disney Way Suite 337, Anaheim). Esta será la única parada del intérprete en el área; el show que tenía programado en el teatro Microsoft ya no está en cartelera. 8 pm. Boletos $59 a $129. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com/anaheim.

Harry Potter sinfónico

“Harry Potter and the Order of the Phoenix” se exhibirá con la música de la cinta en vivo, que interpretará la Hollywood Bowl Orchestra en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles). La película de la afamada serie será proyectada en las pantallas gigantes del teatro, que tiene una capacidad de 18 mil personas, en alta definición. 8 pm. Boletos $14 a 281. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Domingo 30

Festival de salsa

Figuras como Pedrito Martínez, The Arsenio Rodríguez Project, Las Chikas y Lázaro Galarraga y SitaraSon, son algunos de los artistas que participan en el festival de salsa que tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Además de música, habrá mesas de dominó, un lounge de tabaco, clases de salsa y exhibiciones de arte. Mayores de 21 años. A partir de las 11:30 am. Boletos $25 en preventa; $40 a $70 el día del evento. Informes (213) 542-6259 y cubanamericanmusicfestival.com.

Carnaval de arte

El Carnaval Calavera, que tendrá lugar en la Trattoria Cafe (2501 Santa Fe Ave., Vernon), incluye una exhibición de música y arte en el que participan las bandas de rock en español Ciencia Gris y Más o Menos, así como artistas visuales y comerciantes. Este evento está inspirado en las calaveras de azúcar y en las catrinas del Día de Muertos. Habrá artistas que pintarán las caras de los asistentes de calaveras. DJ Pumba estará tocando rock de los ochenta. 7 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 587-1494 y trattoria25.com.