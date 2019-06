Alertan en México sobre crisis fronteriza por devolución de migrantes desde EEUU

Gobernantes de tres ciudades piden recursos y apoyo para albergues para migrantes

MÉXICO – Como parte del acuerdo con Estados Unidos, se enviarán a solicitantes de asilo a que esperen en tres nuevas ciudades fronterizas de México, lo que puede desatar una crisis, alertaron gobernantes.

Se trata de Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora, y Nuevo Laredo en Tamaulipas, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

El programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), se había aplicado, desde el 26 de enero pasado hasta ahora, en Mexicali y Tijuana en Baja California, y Cd. Juárez, Chihuahua.

El pasado 7 de junio, el Gobierno de México y el de Estados Unidos acordaron ampliar el MPP, la aplicación de la sección 235 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, para que se devuelvan más migrantes que solicitaron asilo a ese país a que esperen se termine su proceso en la región mexicana.

En entrevista con REFORMA, el Alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, indicó que le notificaron de ello hace 15 días los representantes de Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora.

“Tres ciudades fueron seleccionadas, fue un acuerdo en lo alto”, manifestó.

“La semana pasada tuvimos una reunión con Julio Navarro, del Instituto Nacional de Migración y con Antonio Larios, cónsul de México en Yuma, y les dijimos que necesitamos albergues y recursos para hacer frente a la contingencia”, añadió.

González Yescas refirió que actualmente el Municipio cuenta con tres albergues con capacidad de 200 personas en total, para recibir a los migrantes; sin embargo, estos espacios están llenos.

Explicó que hay 700 migrantes extranjeros que están en esos albergues esperando pasar hacia Estados Unidos.

“No nos han dicho todavía cuántos van a ser, pero pueden ser cientos a la semana como pueden ser 2 mil o 3 mil por semana”, aseveró.

“Necesitamos el apoyo de la federación, sin recursos ni presupuesto no podremos hacer frente a esta situación. Nos preocupa, estamos hablando de una crisis humanitaria que tenemos que hacerle frente. Me preocupa que no tenemos el presupuesto”, agregó.

La devolución de solicitantes de asilo a San Luis Río Colorado iniciará este viernes 28 de junio, de acuerdo con fuentes del INM.

En el caso de Nuevo Laredo, de acuerdo con José Carmona, presidente del Instituto Tamaulipeco para Migrantes, la devolución iniciará el 8 de julio.

Carmona advirtió también que los albergues del Municipio están llenos, pues detalló que hay 4 mil 500 migrantes en Nuevo Laredo y que se espera que en este mes de julio lleguen 2 mil 500 más buscando cruzar hacia Estados Unidos.

“El Gobierno Federal sabe que todos nuestros albergues están sobrepoblados”, dijo.

“Tenemos contemplado que en 2 meses, los 4 mil 500 migrantes que ahora tenemos sean 10 mil, con esos 3 mil que se devolverán más los que llegarán”, expuso Carmona.

La situación de Nogales no es diferente al de las otras dos ciudades, de acuerdo con su Alcalde, Jesús Pujol.

En entrevista con REFORMA, señaló que en Nogales hay una lista de espera de 800 migrantes que están intentando entrar a Estados Unidos, de manera legal.

“Siempre nos han llegado migrantes a Nogales pero ahora tenemos a más gente. No tanta como en Tijuana o Ciudad Juárez, pero los albergues están al 75 por ciento”, afirmó.

Pujol aseguró que Nogales todavía no entra al programa MPP pero que el Municipio está comenzándose a preparar para cuando empiecen a mandarles migrantes.

“No nos han avisado cuándo tuvieran pensado mandarnos gente, nos estamos preparando para el día que se dé”, explicó.

“Nos va a faltar albergue porque los albergues que tenemos ahora ya están casi llenos”, agregó.