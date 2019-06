Mellizos y retos de terremotos: lo que viene en la Bahía

Martes 2 de julio

Mellizos de Minnesota en Oakland

La novena de Minnesota ha logrado consolidarse como un rival de cuidado en los últimos dos años, luego de haber ascendido del sótano de la División Central en la Liga Americana. El equipo encabezado por los cañoneros Max Kepler, Jorge Polanco y Eddie Rosario (quien por cierto acaba de conectar su cuadrangular número 20 de la temporada) buscará hacer añicos la batería de los Atléticos, encabezada por Mike Fiers (quien ha ganado sus últimos cuatro encuentros). Una serie difícil para los elefantes blancos, pero eso la hace más emocionante. Minnesota visita el Coliseo de Oakland comenzando el martes 2 de julio a las 7:07 pm; continuando el miércoles 3 a las 6:07 pm y cerrando el viernes 4 a la 1:07 pm. El martes el estacionamiento es gratis; el miércoles hay fuegos artificiales por la conmemoración de la Independencia y el viernes hay bolsa del mando edición Atléticos para todos. Mlb.com/athletics para más información. ¡Feliz día de la Independencia!

Sábado 6 de julio

Earthquakes por la victoria ante Real Salt Lake y la búsqueda de la clasificación

Estamos a dos partidos de distancia (tres si contamos el del miércoles 26 de junio vs el Dynamo) de saber en qué condiciones llega San José a plantarle cara al Real Salt Lake. Este partido es muy importante ya que los Quakes están a nada de pasar la línea que divide a los que clasifican a postemporada de aquéllos que se irán a su casa al final del calendario regular. El equipo que está “realmente” bloqueando a los de San José es el Real Salt Lake, pues al día de hoy es sólo un punto de diferencia entre las dos escuadras lo que mantiene a los Quakes debajo de esa ansiada línea. San José tendrá que tener especial cuidado de no dejar al medio campista eslovaco Albert Rusnak hacer estragos en la portería y así mismo derrotar al excelente portero Nick Rimaldo si busca ganar el juego y avanzar tanto en la tabla como es la calificación al campeonato. Real Salt Lake vs San José Earthquakes, este sábado 6 de julio en Avaya Stadium. Boletos y detalles en sjearthquakes.com.

Martes 16 de julio

La Liga hace presencia en la Bahía con el Valladolid-San José

Mucho futbol de los Quakes en junio y julio, para deleite de mundo futbolero. Esperando que los cuáqueros hayan salido avante del compromiso ante el Real Salt Lake, entonces este encuentro será para celebrar que siguen en la pelea por la clasificación. El Real Valladolid viaja desde la península ibérica hasta el Área de la Bahía ahora que La Liga está en receso, habiéndose coronado por nonagésima vez el Barcelona (Barcelona-Real Madrid-Barcelona-Real Madrid. Vaya que es aburrido el fútbol español). En fin, pues el equipo Pucela, como se le denomina a la ciudad de Valladolid, ha tenido casi una década de marcados altibajos, descendiendo y ascendiendo en la Liga ya tres veces desde 2001 a 2018. Es año pasado sucedió algo muy importante a favor del club con la llegada de Ronaldo, el jugador brasileño sensación en los años 90 que brillara también en el fútbol español tanto con el Real Madrid como con el Barcelona, como socio mayorista del equipo. Buenos augurios para el Valladolid (que ya le urgen porque esta temporada quedó en un lejano 16vo lugar en la clasificación del futbol español. Juego amistoso de corte internacional para los Earthquakes que reciben al Real Valladolid, con 91 años de existencia, este martes 16 de julio en la cancha del Avaya a las 7:15 pm. Boletos en taquilla y sjearthquakes.com.