Tiene un yate de $184 millones y otros datos de la increíble fortuna de Steven Spielberg

Steven Spielberg es una de las figuras más famosas y exitosas de la industria del cine. Y es que, con más de 50 años de carrera, el famoso director se ha hecho de una enorme fortuna que le ha permitido darse muchos lujos.

Ingresos de película

A lo largo de su exitosa carrera, Spielberg ha dirigido y producido más de 100 largometrajes que han recaudado más de $25,000 millones de dólares en taquilla. Además, es el socio principal de estudio de producción DreamWorks Studios, que cofundó junto a Jeffrey Katzenberg y David Geffen.

Gracias a su trabajo, al día de hoy Spielberg es una de las personas más ricas de Hollywood. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuánta fortuna tiene, se estima que el patrimonio neto del director está entre los $3.7 mil millones y $6.08 mil millones de dólares.

Asesor de diversión

Además de los ingresos que tiene por las películas, Spielberg ha hecho dinero como asesor de parque temáticos de los Universal Studios, además de que tuvo un gran beneficio al vender DreamWorks Animation a NBCUniversal por $3.8 mil millones de dólares en 2016.

Creador de blockbusters

El primer gran éxito del famoso director fue la película Jaws, que lanzó en 1975 y que es considerada el primer blockbuster o éxito de taquilla de verano. La película logró recaudar $60 millones de dólares tan solo en su primer mes de estreno.

Vivienda de ensueño

Su casa es una enorme mansión con techos de teja que compró a finales de los años noventa. Se encuentra en una ladera de tres acres y algunos de sus dueños anteriores fueron el producto de Gone with the Wind y el actor Cary Grant.

Yate de súper lujo

Spielberg es bien conocido por recorrer el mundo en su yate, llegando a lugares como Portofino, Italia, Shangai y Hawái. Para esto, el director se compró el súper barco The Seven Seas por $184 millones, aunque en 2015 lo puso en la venta porque le pareció que ya no era lo suficientemente grande.

Como ves, la carrera y la fortuna de Spielberg es realmente notable, y probablemente todo esto irá en aumento conforme siga creando películas memorables que se convierten en éxitos de taquilla.

