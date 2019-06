Copa Oro: México se juega su pase a semifinales ante Costa Rica, horario y canales de TV

El Tri de Gerardo Martino enfrenta el reto de imponer su estilo ante los ticos

México enfrenta el reto de confirmar su estilo de juego, en un partido en el que una distracción puede mandarlo a casa.

En la víspera del juego de Cuartos de Final de la Copa Oro, el técnico Gerardo Martino reafirmó que México intentará imponer su idea ante los ticos, marcar el ritmo del partido y ser sólido cuando el rival lo meta en aprietos.

“Errores en estas situaciones son fatales. Se trata de mantener esa forma de jugar en condiciones diferentes de partido. Una cosa es jugar de la manera en que jugamos teniendo torneo de 19 fechas y aceptando que en dos o tres te puedes equivocar y recomponer, hay equipos que pierden esa forma porque saben que todo empieza y termina y en 90 minutos, también es una forma diferente de ver el partido de mañana y de ver si estamos capacitados para confirmar nuestra forma de jugar”, expresó el timonel en el Estadio NRG.

Así como no plantea partidos en función del rival tampoco se entusiasma mucho ante la opción de tener a un contrincante que no se encierre.

“Nos tenemos que adaptar a cualquier situación de juego que presenta el rival, siempre es comandar el partido, si lo podemos someter a nuestra idea seguro jugaremos un partido más cercano a lo que queremos.

“El rival cuenta con jugadores de jerarquía y por momentos quizá no podamos implementar lo que queremos, no podemos ajustarnos a la competencia, sino encontrar respuestas para cualquier rival que encontremos enfrente”, mencionó.

Martino ni se inmuta por el estado de la cancha. Confía en el reporte de la Concacaf, de que está en buenas condiciones.

Indicó que Héctor Moreno ya está en condiciones de jugar, pero no dio pistas sobre si el futbolista pudiera quitarle el puesto a alguno de los otros cinco centrales de jerarquía.

NO TE LO PIERDAS

Partido: México vs. Costa Rica

Estadio: NRG (Houston, Texas)

Fecha: sábado 29 de junio

Hora: 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: UnivisionTDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Canal de las Estrellas, TDN, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo

USA: Fox Sports 1, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo, Univision, Univision Deportes