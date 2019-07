Esquina Migratoria: pregúntele al abogado sobre su situación legal en EEUU

En esta ocasión un inmigrante dice haberse portado bien, ser exitoso, tener hijos ciudadanos y aunque lo regresaron al entrar al país, nunca le tomaron sus huellas digitales

El Abogado de inmigración Alex Gálvez responde a sus dudas.

Pregunta

Soy un hombre de negocios y tengo 2 restaurantes, además de mi casa. Nunca he tenido problemas con la ley o inmigración; aunque cuando entré a principios de los 90s me agarraron dos veces y me deportaron, pero nunca me tomaron mis huellas digitales. ¿Puedo arreglar mi situación a través de mi hijo que ya tiene 20 años?

Respuesta

Uno de los mitos más grandes que existe es sobre las consecuencias legales después de una detención en la frontera. Siempre me extraño cuando escucho clientes automáticamente concluir que tuvieron una “deportación” simplemente porque fueron detenidos cuando intentaron cruzar. La verdad es que no todas las detenciones en la frontera resultan en “deportaciones”. Es importante distinguir entre las diferentes maneras que uno puede ser sacado, ya que las diferencias pueden cambiar la elegibilidad de un alivio inmigratorio.

Cuando un inmigrante es detenido en la frontera, el oficial de inmigración tiene 4 maneras de efectuar la expulsión del individuo y repito, no todas son “deportaciones.” El oficial pude efectuar: (1) el regreso voluntario; (2) la deportación voluntaria; (3) la deportación exprés; y (4) la deportación formal.

Cada una de estas expulsiones tienen su castigo propio y el regreso voluntario generalmente no tiene consecuencias migratorias. Generalmente, el oficial escoge la manera de expulsión dependiendo en el lugar, manera que uno fue detenido, y la discreción del oficial. Por eso antes de concluir que uno tiene la deportación, es importante hablar con un abogado para que puede sacar los expedientes y rastreos de la frontera. Solo esos pasos podrán determinar exactamente como fueron expulsados del país y si tienen castigos inmigratorios.

Usted menciona que cuando fue detenido nunca le tomaron la huellas. Sería un grave error concluir que Inmigración no registró la detención y expulsión porque no tomaron sus huellas. Recomiendo que saque las FOIAs (solicitudes de su récord al gobierno federal) de la frontera para determinar si la detención fue registrada. Esas FOIAs son: (1) U.S. Visit FOIA; (2) CBP FOIA; y (3) NRC FOIA.

Muchos solicitantes cometen el error de brincar este paso tan crucial. Pueden tener negocios, buena conducta moral, hijos en el ejército, cónyuges ciudadanos y papás ciudadanos, nada de esto ayudara si la expulsión del país fue una donde no hay perdón.

Por eso es importante hacer los rastreos antes de someter el alivio inmigratorio. Cuando se trata de detenciones en la frontera, no deberían de adivinar cuando se puede saber con certeza lo qué pasó y lo que el oficial va a ver si se somete el alivio inmigratorio. Como dice el dicho: ¡es mejor prevenir que lamentar!

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal antes de comenzar cualquier trámite migratorio.