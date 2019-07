La Opinión recibe premio de excelencia periodística

La ceremonia anual de entrega de premios de Planned Parenthood tuvo lugar en New York

New York.- La Federación Planned Parenthood de América entregó la semana pasada los Premios a la Excelencia Periodística a reporteros y medios de comunicación por su “excepcional cobertura de derechos reproductivos, justicia social y problemas de atención médica”.

“En un momento en que doce estados han aprobado prohibiciones de aborto que podrían dejar sin acceso a cobertura médica a millones de personas, el trabajo de los periodistas para descubrir la verdad y brindar información precisa sobre los derechos reproductivos, la salud y la justicia es más crucial que nunca”, indicó Melanie Roussell Newman, Vicepresidenta senior de comunicaciones y cultura de Planned Parenthood.

“Estamos muy agradecidos por sus reportes audaces y honestos sobre el riesgo que significa el negarle a las personas unos de sus derechos humanos más fundamentales: el acceso a la atención médica”, agregó.

Los premios a la excelencia mediática reconocen las contribuciones excepcionales de los medios de comunicación que mejoran la comprensión del público sobre los derechos reproductivos y asuntos de salud sexual, incluido el aborto, los métodos anticonceptivos, la educación sexual, la equidad en la atención médica, el VIH, las infecciones transmitidas y el acceso a cobertura de salud a la comunidad LGBTQ, la agresión sexual y la planificación familiar, entre muchos otros temas.

Desde 1978, los premios anuales incluyen trabajos realizados en las áreas de impresión, radio, revistas, informes en línea, comentarios, noticias de televisión y redes sociales.

Los ganadores de los premios de este año cubrieron una gama de temas, incluyendo la representación trans y no binaria, la cobertura de salud para las mujeres latinas y la comunidad inmigrante, la expansión del acceso al aborto en comunidades rurales, la confirmación de Brett Kavanuagh y las condiciones para mujeres embarazadas en detención de ICE.

La reportera Virginia Gaglianone, de La Opinión, fue galardonada por su “cobertura excepcional de los ataques actuales a la cobertura de salud reproductiva de las latinas, incluyendo artículos sobre Título X y la Regla Mordaza y su impacto en las comunidades latinas de todo el país”. La Opinión fue el único medio en español en recibir el reconocimiento.

También fueron galardonados los reporteros de Mashable, Broadly / Vice, The Washington Post, ThinkProgress, Slate, Out Magazine, Wear Your Voice Magazine, Atlanta Magazine y Devex. Samantha Bee, comediante y presentadora del programa Full Frontal también fue galardonada por su cobertura del estado actual del acceso a la atención de salud reproductiva en el país.

Situación en Misuri

El más alto galardón de la ceremonia fue para el personal de servicios de salud reproductiva de Planned Parenthood de St. Louis, en reconocimiento por su lucha actual para brindar atención de salud reproductiva en la última clínica de aborto restante en Misuri.

Dos semanas atrás, el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores (DHSS) del Gobernador de Misuri, Mike Parson, armó un proceso regulatorio para negarle la licencia al último centro de salud en Misuri que ofrece servicios de aborto. Después de la protesta pública y de que la comunidad médica se pronunciara con firmeza contra los exámenes pélvicos invasivos exigidos por el estado, el DHSS admitió que los exámenes pélvicos eran innecesarios desde el punto de vista médico y no deberían ser incluidos como requisito, pero de todos modos rechazó la licencia.

El destino de esta clínica está ahora en manos de un tribunal de justicia.