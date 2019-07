¿Quién es Jorge Theiler y por qué dirigirá al Tri?

Reemplazará en la banca al 'Tata' Martino debido a suspensión

El ‘Tata’ Martino pagó el precio y luego de ver doble amarilla, no podrá dirigir al Tri (al menos desde la banca) en el próximo partido de la Copa Oro… semifinal, de vida o muerte contra el motivado equipo de Haití. En su lugar se encontrará Jorge Theiler, desconocido para la mayoría del presente inmediato de Martino: los mexicanos.

Pero podemos estar tranquilos, Theiler no es cualquier hijo de vecino, es la mano derecha del ‘Tata’; dirigió las fuerzas inferiores del Newell’s Old Boys, equipo que le dio la oportunidad de debutar en Primera División y con el que, junto a Martino, logró el campeonato en la 87-88. Es decir, nunca mejor dicho ‘la mano derecha del Tata’.

Jorge Theiler también tiene camino recorrido en selecciones nacionales: dirigió a la Sub 15 de Argentina y fue auxiliar de Hugo Tocalli en el Mundial Sub 20, también con la Albiceleste. No es un improvisado, fue parte del cuerpo técnico ganador de la última MLS con el Atlanta United.

A Jorge lo veremos tomar las decisiones técnicas durante el duro partido contra Haití, un profesional del fútbol que quiere hacer su propio camino, también con su propio estilo. Nunca tuvo un reto como este en su carrera, ni tampoco una oportunidad mayor.