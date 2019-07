Vibrador se agota y aumenta de precio gracias a la reseña de una mujer

"Menos mal que había puesto una toalla"

La magia de las experiencias personales.

La reseña de un vibrador por parte de una consumidora llevó a que el producto se agotara en Amazon y que subiera su precio por culpa de la demanda.

Según la usuaria, el Tracy’s Dog Clitoral Sucking Vibrator excedió todas las expectativas.

“Estoy segura que levité. Fue orgasmo sin fin”, escribió la mujer.

En la reseña también reveló que el precio de menos de $50 dólares no le daba una buena señal pese a las buenas recomendaciones de otras personas.

“Algunas amigas lo compraron y me advirtieron de su poder. Me dijeron que tomara el día libre y me hidratara, que además estirara el cuerpo. Pensaba que exageraban”, escribió.

La reseña se hizo viral cuando una mujer la compartió en Twitter. Fue ahí cuando comenzaron a llover las órdenes.

“Me vine muy rápido, arrojé un chorro, algo que nunca había hecho, menos mal que había puesto una toalla”, dijo la mujer.

La popularidad del producto llevó a que el precio subiera de $43 a $56 en pocos días. Otra usuaria dijo que el vibrador “es la cura de su depresión”.

Aquí toda la reseña: