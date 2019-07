Angustiosas imágenes de un niño que cae por el hueco entre el tren y el andén

Las imágenes se han difundido ahora para recordar normas de seguridad básicas y la necesidad de vigilar a los niños en todo momento

Una cámara capturó el alarmante momento en el que un niño se cayó entre el tren y la plataforma. Sucedió en Sydney, Australia.

El niño y su madre estaban esperando para abordar el tren cuando se abrieron las puertas y, de repente, el niño desapareció. Cayó justo en la brecha entre el tren y la plataforma.

La madre y otros viajeros inmediatamente llamaron la atención del personal del tren para que no partiera. Por suerte, no hubo que lamentar una tragedia y el niño no sufrió graves heridas.

El gobierno del país aprovechó para recordar que los niños siempre deben viajar vigilados por los adultos y, en consecuencia, darles las mano y ayudarles a la hora de abordar y abandonar el tren.

“Una cosa tan simple, como tomar la mano de tu hijo cuando se desplaza por las estaciones y abordar un tren puede ayudar a evitar que sufran lesiones graves o algo peor”, explicó en un comunicado Andrew Constance, ministro de transporte de Nueva Gales del Sur, según informa Reuters.