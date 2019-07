Chicharito friendzonea a Chivas

Chicharito le contesta a Faitelson

Apenas vimos a Chicharito el fin de semana en un juego de beisbol donde fue invitado de honor, ahí comentó que en el siguiente club que vaya lo hará por amor y no por dinero.

Así es, Javier Hernández ha estado en el centro de la polémica estos meses, pues no ha dejado de ser protagonista un sólo momento. Lo malo es que no han sido sus goles o trofeos los que den de qué hablar, pues el delantero mexicano tuvo una temporada regular donde no logró mostrar su mejor futbol.

Ya sabemos que el jugador es muy activo en redes por lo que es frecuente que se enfrasque en conversaciones con otros usuarios bastante seguido, además de no ser muy tolerante ante las críticas de sus seguidores y haters.

En esta ocasión fue David Faitelson, comentarista de ESPN, quien le dijo al delantero mexicano que si lo que quería era jugar por amor, por qué no hacerlo con el equipo de sus amores las Chivas de Guadalajara.

Si “Chicharito” dice que ya esta en el futbol “por amor al juego”, lo invito a regresar a las Chivas Rayadas del Guadalajara… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 1, 2019

Ni tardo ni perezoso @ch14_ respondió con contundente tuit que dejó en claro los rumores que lo ponían de Verde Valle.

Gracias por la invitación David! Siempre amaré a @Chivas solo que no está en mis planes regresar al fútbol mexicano en estos momentos. Y no tiene nada que ver con falta de amor o falta de pasión por el fútbol o por Chivas. Simple y sencillamente es una decisión que tomé! Abrazo!! — Chicharito Hernandez (@CH14_) July 2, 2019

Pero sin duda lo mejor de todo son las respuestas que le llueven siempre a Faitelson ante cualquier tuit.