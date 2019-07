¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el cáncer?

Los mitos pueden surgir por malinterpretación de información o por la difusión de información no comprobada

Aunque el cáncer es una de las patologías más estudiadas, y de las que me más se sabe, esto no ha sido suficiente para que alrededor se gesten mitos que no hacen más que desinformar. Aquí mencionaremos algunos de los mitos del cáncer de acuerdo a cancer.gov

Tener cáncer es una sentencia de muerte

No. En Estados Unidos las tasas de mortalidad por cáncer han disminuido desde la última década del siglo pasado. Actualmente, el índice de supervivencia al cáncer en un plazo de 5 años es de 67% si se combinan los índices de todos los tipos de la enfermedad.

Sin embargo, esta información se recaba a partir de la información de muchas personas. El plazo de tiempo que puede vivir una persona con cáncer depende de muchos factores.

Consumir azúcar empeora el cáncer

Algunos estudios han confirmado que las células cancerosas consumen más glucosa que las células normales, pero ninguno ha afirmado que el consumo de azúcar empeore el cáncer o que dejar de hacerlo lo reduce o lo desaparece.

Algo distinto es que el consumo de azúcar intervenga en el aumento de peso, y que el aumento de peso de manera excesiva se vincule con la probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer.

El cáncer se contagia

El cáncer no es una enfermedad contagiosa. La única forma en que pudiera pasar de una persona a otra sería el trasplante de un órgano con células cancerígenas. El riesgo de cáncer aumenta peligrosamente en estos casos, pero esto rara vez tiene lugar.

El ánimo afecta el estado del cáncer

No hay evidencia científica que apoye la idea de que un mejor o peor estado de ánimo tenga un impacto directo sobre el cáncer.

Estos son algunos de los mitos que se han formado alrededor del cáncer. Tomarlos como ciertos solamente puede complicar el proceso de recuperación y crear expectativas infundadas.