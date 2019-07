Erik Hayser y el reto de ser ‘Preso No. 1’ en Telemundo

El actor interpretará a un presidente mexicano que lo meten preso

Loading the player...

Erik Hayser regresa a las pantallas de Telemundo en “Preso No. 1” donde interpretará a Carmelo Alvarado, un presidente mexicano que termina tras las rejas.

En la producción también participan Arturo Peniche, Alejandra Ambrosi, Mariana Seoane, Alejandro de la Madrid y Angélica Celaya así como las participaciones especiales de Damián Alcázar, Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar y Emilio Guerrero.

Durante una de las grabaciones en México de la serie, pudimos hablar con el protagonista para que nos hablara más de su personaje y que reto representa en su carrera dar vida a un presidente.

“Carmelo Alvarado es un hombre que viene del campo, que ha luchado todos los días de su vida para conseguir lo que tiene. Por azares del destino se ve involucrado en la política, se vuelve candidate, de ahí se vuelve presidente y a partir de ahí, la historia comienza”, dijo Hayser en entrevista.

“El proyecto llega como invitación por parte de Marcos Santana de Telemundo, con las ganas de hacer un proyecto distinto, un proyecto con un contenido muy solido que pudiera ir más allá en términos de producción, historia, elenco. Desde un principio a mi se me hizo una apuesta increíble. A mi me gusta retarme a mi mismo, me gustan los saltos al vacío, me gusta aprender y crecer constantemente. Este proyecto tenía todos los elementos que yo sentía que necesitaba en mi vida para seguir creciendo“, explicó el actor.

Al también actor de series como “Las Aparicio”, “Los Miserables” y “El Recluso”, le emociona hacer lo que hace porque no solo aprende de sus colegas, si no que sigue aprendiendo cosas de si mismo.

“La carrera del actor es una búsqueda de autoconocimiento, cada vez que vengo y hago una escena, no solamente aprendo cosas del personaje y mis compañeros, si no que también aprendo cosas de mi. A mi me emociona ser actor y he dicho que voy a ser actor hasta el día que me muera porque es emocionante contar historias, poder tocar el corazón de la gente como pocas cosas en la vida lo hacen“, expresó.

“Cada actor pone un pedacito de si mismo en los personajes que interpreta. En mi caso, así lo siento. Creo que el Carmelo Alvarado que interpreto yo no lo podría interpretar igual otro actor, no porque yo lo haga bien o mal, si no porque en esencia soy diferente. Sin duda Carmelo Alvarado tiene mucho de Erik Hayser“, continuó.

Las producciones de Telemundo siempre tienden a retratar la realidad política de México de manera cruda y Erik Hayser nos explica como es que “Preso No. 1” seguirá por es misma línea.

“La historia toma muchos elementos para generar una recreación de la realidad, no específicamente acerca de alguien o de algo si no acerca de lo que estamos viviendo en México, de lo que vivimos en latinoamérica, de muchos hechos históricos. Esto nos lleva a crear una historia actual, una historia que es explosiva que va llevando a todos los personajes a situaciones extremas. Eso nos invita a nosotros como espectadores a mirar a la persona que tenemos al lado, a nuestro entorno, a nuestro país, y preguntarnos porque han pasado las cosas que han pasado y como podemos cambiarlas”, concluyó.

“Preso No. 1” inicia el martes 30 de julio a las 10pm/9c por Telemundo.