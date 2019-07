Violó a su madre en una fiesta que ella le organizó por salir de la cárcel

La mujer estaba tan feliz de volver a ver a su hijo tras estar 5 años encerrado, sin jamás imaginarse lo que este le haría

Un hombre originario de Ucrania habría cometido el peor de los delitos al violar a su propia madre, luego de una fiesta que ella misma le organizara tras haber salido de la cárcel en donde permaneció encerrado por varios años.

Según The Mirror, el hecho ocurrió en una aldea llamada Abramivka, localizada en la región de Poltava Oblast. El sospechoso de este terrible acto ha sido identificado como Vitaliy, de 42 años, quien ese día había vuelto a casa tras pasar 5 años en prisión por haber matado a un hombre a golpes.

Nadiya, madre de Vitaliy, de 62 años, estaba tan contenta de volver a tener a su hijo en casa que decidió organizar con sus familiares y amigos una fiesta para él de bienvenida.

Según la madre, todo iba perfectamente; su hijo y sus amigos habían estado bebiendo alcohol y luego de que el último invitado se marchó, Vitaliy ingresó a su habitación de forma violenta y fue entonces cuando la habría violado.

La mujer habría intentado defenderse e incluso gritó pidiendo auxilio, pero alrededor de su vivienda no hay casas y también, Vitaliy la habría golpeado para que se callara.

Al día siguiente, Nadiya acudió a la policía para demandar a su hijo. “Tenía miedo por mi vida y decidí no guardar silencio. No quiero que me violen regularmente en mi propia casa… Ya no puedo tratarlo como a mi hijo”, aseguró la madre en entrevista para un medio local.

El hombre salió huyendo de su casa pero finalmente la policía dio con él en un campo aledaño y fue arrestado. Ahora, de ser encontrado culpable, podría ir de nueva cuenta 5 años más a prisión.