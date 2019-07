Sigue estos consejos para mantenerte seguro al nadar

La natación puede ser una excelente manera de refrescarse durante el verano. Y es un ejercicio aeróbico saludable y de bajo impacto.

Sin embargo, la natación puede conllevar riesgos. Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) publicado en mayo de 2018 muestra que entre el 2000 y el 2014, más de 27,000 personas se enfermaron a causa de agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje o áreas de juego, y 8 personas murieron.

Junto con el riesgo de enfermedades, la natación conlleva el riesgo de ahogamiento, quemaduras por el sol y, en casos muy raros, una infección por una ameba que devora el cerebro.

Antes de que tú o tus hijos naden este verano, protégete de los peligros potenciales siguiendo estos consejos.

Parásitos estomacales

Si tú o tu hijo sufren de diarrea después de ir a una piscina el culpable podría ser un parásito llamado criptosporidio, o cripto para abreviar. El cripto es una causa común de enfermedades relacionadas con la natación y los brotes van en aumento.

Un nuevo informe de los CDC que salió hoy encontró que el número de brotes de cripto reportados aumentó como 13% cada año entre 2009 y 2017.

No siempre se puede ver a simple vista qué tan limpia está el agua en las piscinas públicas y el cloro no mata fácilmente al cripto. Puede vivir durante días, incluso en piscinas que se mantienen adecuadamente. Otros parásitos, como el norovirus y la giarda, también pueden sobrevivir en piscinas cloradas, aunque no tanto como el cripto.

El informe de 2018 de los CDC también encontró que el mayor porcentaje de brotes de enfermedades se produjo en bañeras de hidromasaje, balnearios (spas) o piscinas de hoteles, por lo que es posible que desees ser muy cauteloso al viajar. Algunos parásitos, como la legionela, proliferan en piscinas con un mantenimiento deficiente.

Las piscinas públicas a menudo tienen informes que detallan las violaciones encontradas por los inspectores. Los CDC recomiendan solicitar la revisión de esos informes si estás preocupado. (Para las piscinas privadas, tu único recurso puede ser comprar un kit de prueba de piscina, disponible en ferreterías o las tiendas de suministros para piscinas).

Cómo prevenirlo

• No tragues el agua de las piscinas, bañeras de hidromasaje o áreas de juego. Y recuérdales a los niños que no lo hagan.

• Mantén a los niños enfermos fuera del agua. No nades ni permitas que los niños naden cuando están enfermos con diarrea (incluso con pañales de natación, que no son infalibles).

• Lávate. Dúchate con agua y jabón, antes y después de nadar.

Quemaduras de sol

Evitar las quemaduras de sol es la clave para mantenerse seguro en el verano. Según los CDC, el sol puede dañar tu piel en tan solo 15 minutos. Los rayos ultravioleta B causan quemaduras solares; los rayos ultravioleta A broncean y envejecen tu piel. Ambos contribuyen al cáncer de piel, la forma más común de cáncer en los Estados Unidos.

Cómo prevenirlo

• Aplica protector solar desde el primer momento y con frecuencia. Ponte protector solar al menos 15 minutos antes de salir. Agítalo antes de usarlo y vuelve a aplicarlo regularmente, al menos cada 2 horas y en cualquier momento después de haber estado nadando o sudando.

• Busca la sombra. Intenta permanecer en la sombra durante la parte más soleada del día, si puedes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Cúbrete. La protección solar es solo una parte de una estrategia de protección solar, dice Nichole Steffens, gerente de productos acuáticos de la Cruz Roja en Estados Unidos. Usa un sombrero y periódicamente ponte ropa que cubra tu piel.

Echa un vistazo a algunos de nuestros mejores protectores solares.

Ahogamiento

En 2017 la USA Swimming Foundation reportó una mejora del 5 al 10% en la capacidad general de natación entre los niños de Estados Unidos desde su último informe en 2010. Sin embargo, aún es importante señalar que el 64% de los niños afroamericanos, el 45% de los niños hispanos y el 40% de los niños caucásicos no pueden nadar o no saben nadar bien.

“Las clases de natación solas no evitan que se ahoguen”, dice Candice Dye, M.D., profesora asistente en el departamento de pediatría de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Tomar clases de natación puede reducir el riesgo de ahogarse, pero no lo elimina. Cualquiera puede sentirse abrumado o agotado en el agua.

Y el ahogamiento es rápido y silencioso, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Generalmente, no hay chapoteo ni gritos como en las películas.

Eso significa que los padres y cuidadores deben prestar mucha atención cuando los niños estén nadando. Pero eso se está volviendo más difícil con la prevalencia de distracciones como los teléfonos inteligentes, indica William Ramos, Ph.D., profesor de la Escuela de Salud Pública y director del Instituto Acuático de la Universidad de Indiana en Bloomington.

Según los CDC, el ahogamiento mata a unas 10 personas cada día en los Estados Unidos y es la principal causa de muerte entre los niños pequeños.

Cómo prevenirlo

• Quédate cerca. Los niños, así como las personas que no saben nadar y los nadadores inexpertos, deben estar al alcance de un adulto en caso de que algo salga mal. E incluso los nadadores expertos y los adultos no deberían nadar solos, según indica Nichole Steffens, gerente de productos acuáticos para la Cruz Roja estadounidense.

• Aprende RCP (reanimación cardiopulmonar). Cualquier persona que vigile a los nadadores (padres, abuelos, niñeras, vecinos) debe saber cómo realizar RCP. (Puedes encontrar una clase de certificación de RCP aquí).

• Usa un chaleco salvavidas. Los nadadores inexpertos o las personas que no saben nadar deben usar un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia costera de los Estados Unidos en o alrededor del agua. Steffens indica que los flotadores de brazos para niños y los juguetes flotantes para piscina no son suficientes. Y cualquiera que vaya a navegar debe usar un chaleco salvavidas.

• Instala una valla de seguridad para piscinas. ¿Tienes una piscina en tu patio trasero? Tienes que instalar una cerca para separarla de la casa y el resto del jardín para que los niños no puedan entrar en ella cuando no los estés mirando. La puerta debe cerrar con llave o trabarse automáticamente.

• No luches contra la corriente de resaca. Si estás nadando en el mar y te encuentras atrapado en una corriente de resaca, no nades directamente hacia la orilla ya que corres el riesgo de ahogarte. El Servicio Nacional Oceánico aconseja nadar paralelo a la costa hasta que estés fuera de la corriente y luego nadar hacia la orilla en ángulo.

Otitis de nadador

Esta infección del oído es distinta de una típica infección del oído medio. Esta es una infección del oído externo que se desencadena por el agua contaminada atrapada en el canal auditivo. Nadar “produce un ambiente propicio para el desarrollo bacteriano” dice Dye.

Los síntomas incluyen comezón dentro del oído, enrojecimiento o hinchazón, dolor al tirar o al hacer presión en la parte externa del oído y secreción de pus. (Si tú o tu hijo la adquieren, ve al médico, quien podría recetarte gotas para los oídos con antibióticos).

Cómo prevenirlo

• Protege tus oídos. Si puedes, mantén los oídos secos usando una gorra de natación o tapones para oídos de silicona (no cera).

• Sécate después de nadar. Sécate los oídos con una toalla después de nadar. Si tienes agua en el oído, inclina la cabeza hacia abajo y tira de la parte externa del oído en diferentes direcciones para ayudar a sacar el agua.

• Prueba las gotas para los oídos. Las gotas para los oídos de venta libre destinadas a secar los oídos también pueden ayudar, dice Dye. Pide a tu médico que te recomiende una marca.

Preocupación por los productos químicos para la piscina.

Un estudio publicado el mes pasado en el informe semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC encontró que las lesiones debidas al contacto con los productos químicos para limpiar piscinas, sobre todo en casas particulares, eran los responsables de más de 13,500 visitas a la sala de emergencias entre el 2015 y el 2017 en los Estados Unidos.

Alrededor de un tercio de los casos fueron etiquetados como intoxicación, los incidentes fueron causados usualmente por la inhalación de gases o polvo (especialmente al abrir los contenedores de productos químicos), por meterse a nadar muy poco tiempo después de que se añadieron productos químicos al agua de la piscina o por no almacenar los productos químicos fuera del alcance de los niños.

Otro problema potencial con estos productos químicos es la irritación de los ojos, la nariz o la garganta. Cuando el cloro utilizado para desinfectar el agua de la piscina entra en contacto con desechos u otras sustancias que se desprenden de los cuerpos de los nadadores, incluyendo células de la piel, maquillaje y otros productos de cuidado personal, suciedad, sudor, orina y materia fecal, puede crear sustancias llamadas cloraminas. Cuando se inhalan las cloraminas, pueden provocar tos, sibilancias, e incluso desencadenar asma.

Cómo prevenirlo

• Almacena los productos químicos de forma segura. Si tienes una piscina en tu jardín trasero, asegúrate de almacenar los productos químicos para la limpieza de la piscina de manera segura y fuera del alcance de los niños. Si optas por hacer el mantenimiento de la piscina tú mismo, utiliza el equipo de seguridad adecuado, como una máscara, guantes y gafas.

• Mantén el agua de la piscina limpia. Ducharse antes y después de nadar puede ayudar a evitar que se formen cloraminas. Usar un gorro de natación también puede ayudar.

• Toma descansos. Los padres deben llevar a los niños al baño cada hora para evitar accidentes en la piscina.

• Haz la prueba olfativa. Se puede decir que las cloraminas están presentes si notas un olor a químicos o a cloro en el área de la piscina; las piscinas con un mantenimiento adecuado no tienen un fuerte olor a químico. Si la piscina tiene un fuerte olor, considera no nadar.

Un peligro poco común: Ameba Naegleria

Cada año es común ver uno o dos titulares sobre personas que contraen la ameba come cerebro Naegleria fowleri, la cual puede crecer en las masas de agua dulce cálidas, como lagos, estanques, aguas termales y piscinas con un mantenimiento deficiente. La ameba puede causar una enfermedad del sistema nervioso central llamada meningoencefalitis amebiana primaria, que casi siempre es mortal.

La buena noticia es que las infecciones por Naegleria son muy poco frecuentes. Entre 2006 y 2015, solo hubo 37 casos notificados en los Estados Unidos, según los CDC. Y la ameba no te hará daño si tragas agua contaminada; es peligroso solo si se mete por la nariz.

Las infecciones por Naegleria son tan poco frecuentes que los científicos no han sido capaces de hacer recomendaciones definitivas basadas en la investigación sobre cómo evitarlo. Aun así, los CDC ofrecen algunos consejos de sentido común para reducir la probabilidad de que te expongas a la Naegleria.

Cómo prevenirlo

• Mantén alta la cabeza. Evita poner la cabeza bajo el agua en depósitos de agua dulce tibia, como en un lago o una fuente termal.

•Tapa tu nariz. Si saltas o nadas bajo el agua, presiona la nariz o usa un clip nasal.

• Mantente alejado del barro. Trata de no revolver o escarbar sedimentos en áreas cálidas de agua dulce.

