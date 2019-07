Joven chilena sufre daño irreversible en los ojos tras mirar un eclipse solar sin protección

La chica subió un video en YouTube para compartir con todos su experiencia y evitar que otros sufran lo mismo que ella

El pasado 2 de julio, los habitantes de Sudamérica, en particular de Argentina y Chile, pudieron disfrutar de uno de los espectáculos más asombrosos que nos puede regalar la naturaleza, un eclipse total de Sol.

Hoy en día existen muchos medios con los cuales puedes seguir de cerca un eclipse, sin importar que te encuentres o no en el lugar en donde podrá apreciarse en su máximo esplendor; pero si tienes el privilegio de estar en el momento y sitio adecuado para observarlo con tus propios ojos, debes tomar ciertas precauciones, como el utilizar lentes especiales para así no dañar tu vista.

Pero este consejo se lo saltó una joven chilena llamada Daniela Ponce, quien en 2010 observó de forma directa un eclipse parcial que se dio en su país natal y que le provocó un severo e irreversible daño a la vista.

Resulta ser que al observar sin protección el eclipse, los fotorreceptores de la retina de ambos ojos fueron quemados por la luz del Sol. “Quedó tatuada la luz y la sombra del eclipse de Sol en mis ojos. Duele mucho, me dio estrés postraumático, me tuve que cambiar de carrera, fue una cosa que cambió mi vida para siempre”, expresó Daniela en un video que ha subido a YouTube para contarle a todos su experiencia para que otra persona no la viva.

Por fortuna, Ponce no perdió la vista pero sí tendrá que utilizar lentes en todo momento y para toda la vida.