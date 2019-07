Niña recibe bala perdida en su ojo izquierdo mientras dormía en la Ciudad de México

La menor fue llevada a varios hopsitales para su atención médica, pero no pudieron hacer nada para salvarle su ojo

MÉXICO – Una bala perdida impactó en el ojo de una menor de siete años, mientras dormía en su domicilio en la alcaldía de Iztapalapa, uno de los barrios más violentos, ubicados a al suroriente de la Ciudad de México.

Megan perderá un ojo izquierdo luego que la bala se le incrustara mientras dormía en la Colonia El Manto, Alcaldía Iztapalapa.

Los hechos se registraron la madrugada del sábado, cuando la menor junto con dos hermanas y su madre Victoriana Martínez estaban durmiendo en un cuarto con techo de lámina cuando se escuchó un estruendo que las despertó.

La madre encendió la luz enseguida y se llevó tremenda sorpresa al ver a su hija con sangre en el párpado izquierdo y la llevó a un hospital… con lo que comenzó un viacrucis por falta de atención médica especializada.

“Nosotros estábamos en nuestra casa, la niña ya estaba dormida; el techo es de lámina y le cayó la bala en el ojito y de ahí inmediatamente no la trajimos para acá”, dijo la angustiada madre.

Megan fue ingresada al Hospital Pediátrico Iztapalapa, donde a falta de un especialista no la podían operar para retirarle la bala alojada en el maxilar, comentó la madre.

“A la niña le cayó una bala en el ojo, el ojo ya está el 90 por ciento perdido. Pero la bala la tiene en el maxilar, entonces, me dice el pediatra que no era una urgencia. Yo le digo cómo no va a ser una urgencia es una niña de seis años”, dijo la mamá de Megan.

Los vecinos de la calle Mafafa, expresaron su apoyo a Megan y a su familia, por lo que se situaron en Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Javier Rojo Gómez hasta que les informaron que la menor sería trasladada.

En una ambulancia, Megan fue llevada al Hospital General Tláhuac, donde atenderían la herida que le causó el proyectil.

Familiares de la pequeña, vecinos y policías confirmaron que el proyectil entró por el techado, pero no se conoce la identidad de la persona que realizó la detonación.

Tras varias horas de recibir la bala en su ojo, Megan finalmente fue recibida en el Instituto Nacional de Pediatría, a donde acudió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y se comprometió con Victoriana a cubrir todos los gastos de su hija.

“Desafortunadamente va a perder el ojo, se le ha estado atendiendo, muy lamentable que tuvieron un viacrucis para poder ser atendidos en los hospitales”, dijo la alcaldesa.

“Estaban en su casa una familia en la Colonia El Manto, que es una colonia no de las más pobres de Iztapalapa, pero sí es una colonia de alta vulnerabilidad y al parecer era techo de lámina”, declaró la Procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

Con información de Agencias