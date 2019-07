¿Cómo la cirugía de los párpados nos ayuda a lucir más jóvenes?

La blefaroplastia es un proceso indoloro que mejorará el aspecto de tus ojos

Personas con 35 años o más, suelen sufrir de exceso de grasa en la parte inferior de los párpados, o decaimiento en los párpados superiores. Unos por envejecimiento, otros por herencia familiar.

Si quieres acabar con esto, la blefaroplastia es tu mejor opción. Esta cirugía es empleada para ayudarte a mejorar la apariencia de tus ojos, y eliminar las bolsas que pueden hacerte ver más adulto o con un cansancio interminable.

También se aplica con fines médicos, porque existen personas que se les dificulta la visión a causa de los párpados caídos.

¿Cuál es el fin estético de esta cirugía? Mejorar la apariencia de tus párpados y evitar que luzcas mayor o cansado a causa de tu mirada “apagada”.

Es importante aclarar que la idea de una blefaroplastia no es cambiar tu apariencia física o tu personalidad. Debes equilibrar en una balanza el por qué la necesitas. Es decir, no acudas a ella solo porque a otras personas no les gusta tu aspecto físico.

Hazlo por ti, porque te sientas mejor contigo mismo. Además, es un proceso corto: la cirugía dura máximo 3 horas y tu permanencia post-operatoria en el hospital es corta.

El proceso de recuperación no debería pasar las 3 semanas. Claro está, cumpliendo las medidas indicadas por el cirujano y visitándolo cuando sea necesario. Los puntos suelen retirarse pasado 2 días, y puedes volver al trabajo en 7 o 10 días.

¿Que si tiene efectos secundarios? Muy poco. Si acudes a un buen cirujano, lo máximo que puedes presentar es lagrimeo constante, visión borrosa o doble e hipersensibilidad a la luz, que son los efectos secundarios normales.

Para la inflamación en los párpados, deberás aplicar compresas frías, tú cirujano te indicará cada cuanto tiempo hacerlo.

Si quieres saber más sobre esta cirugía, consulta con tu cirujano. La confianza entre ambos debe ser amplia para que aclares todas tus dudas.