Briseño llega a Chivas y niega a Atlas

El defensor Antonio “Pollo” Briseño fue presentado oficialmente con las Chivas de Guadalajara aunque ya debutó con el rebaño frente a Boca Juniors.

Durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre su pasado rojinegro, ya que salió de Atlas, a lo que el “Pollo” contestó:

“Estoy agradecido con Atlas, pero me formé en otros clubes en el sentido de que crecí futbolísticamente en Tigres, Veracruz y el mismo Feirense. Al final creo que si me enfoco en mi trabajo, me entrego, la presión no va a pasar por ahí.” “Pollo” Briseño