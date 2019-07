El mensaje de Checo Pérez a Dos Santos tras su fichaje con América

El piloto de F1 no se olvidó del equipo de sus amores y felicitó al flamante refuerzo

Giovani Dos Santos es nuevo jugador del América y parece que aún no terminamos de reaccionar pues seguimos sin darnos cuenta que no es cualquier jugador, es uno de los mejores mexicanos de los últimos años. Sí, no es su mejor momento pero si le hemos dado tantas oportunidades a Ángel Reyna por qué no confiar por una vez en Giovani, en que viene a sumar y a hacer las cosas bien.

Parecería que nadie apuesta ya por el nuevo refuerzo azulcrema, parece que nadie confía en sus capacidades excepto por su afición. Los americanistas creen en todo, creen en su club y en su historia, creen que el simple hecho de que un jugador se ponga la playera del club va a solucionar su pasado, presente y futuro. Los americanistas son ciegos cuando se trata de su equipo, y eso no es exclusivo de seguidores de la porra.

Al América no le vas, del América eres#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/3X336beRnf — Club América (@ClubAmerica) July 8, 2019

El piloto de Formula 1, Checo Pérez ha dejado en claro desde hace mucho tiempo su afición por el futbol y sobre todo por el América. El mexicano ha celebrado y sufrido en las derrotas como todos, pero nunca ha deja de apoyar al equipo de sus amores. Y esta temporada nos será distinto.

Que buena noticia! Felicidades a los dos @eazcarraga @OficialGio estoy seguro nos vas a dar muchas alegrías!! Éxito y que Sean muchos años https://t.co/vb10qBcvMS — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 7, 2019

Tras el anuncio de la nueva incorporación águila, Checo Pérez no dudó un segundo en responder vía redes sociales con un mensaje de felicitaciones y de buenos deseos para el atacante mexicano. También le dijo que espera que pueda ganar varios títulos y así poner de buenas a toda la afición. Tras el mensaje, el piloto no desaprovechó twitter para de paso mandarle un cordial saludo al jefe y dueño del equipo.