Prepara tus propias barritas energéticas: rápidas y nutritivas

View this post on Instagram

¿Quién más era fan de los rice krispies treats?🍫 Si quieren un postre rápido, delicioso y también nutritivo, que les guste a los niños y que puedan tener en el conge para emergencias…ESTE ES!!✨😍 ____________ Para qué comprar productos cargados de azúcar si puedes hacer los tuyos, en tu cocina, MIL veces mejor, MUCHO más saludables. ____________ Ya está la receta en mi página de Facebook (volví a FB porque me lo han pedido mucho!) yyyy no resistí compartir la foto aquí también. CLARO que voy a seguir compartiendo recetas por aquí como siempre!.. Pero si quieren AÚN MÁS ideas deliciosas, vayan a mi página😏 les dejo el link en mis stories. ____________ DISFRUUUUTEN y compartan. Si hacen esta receta o cualquier otra, compártanmela usando #alcachofffa para que la pueda ver 👀💕 los quiero mucho.