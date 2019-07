Angélica Celaya regresa a Telemundo como la primera dama del ‘Preso No. 1’

El thriller político mostrará la cruda realidad de la corrupción dentro del gobierno

Angélica Celaya regresa a las pantallas de Telemundo al lado de Erik Hayser en “Preso No. 1” tras su magistral actuación en “Mariposa de Barrio” donde dio vida a Jenni Rivera. En este thriller político de los productores de la serie “Homeland”, Celaya personifica a Miranda, la primera dama de México.

La historia no es convencional y la actriz nos explica que los personajes son realmente complejos, y aunque no nos pudo dar muchos detalles de su personaje dentro del proyecto, sí nos dio un adelanto que nos dejó queriendo saber más.

“No hay un villano, hay muchos villanos como sabemos en el gobierno, los militares, los políticos… toda esta gente que realmente mueve las cuerdas de un país”, nos dijo entusiasmada la actriz. “Es interesante porque vemos quienes están detrás de las maniobras del país. Quienes están realmente manejando el país y la prensa que maneja la información que se le da a la gente y lo que pasa tras la verdad. Es una historia que nos va a cautivar a todos porque desgraciadamente nuestros países no están estables. Gracias a que hay más prensa y redes sociales no se puede tapar el sol con un dedo”.

“Como ciudadanos estamos hartos de que nos den atole con el dedo y que nos estén contando una historia que no va con la realidad que estamos viviendo. En esta historia vamos a ver todo lo que muchos creen que pasa pero nadie lo comenta en un ambiente [de ficción], no está basado en una presidencia de ciertos personajes, si no que embarca muchos problemas que hay en latinoamérica”, agregó.

Para que Celaya eligiera regresar a la pantalla chica, tenía que ser en un proyecto interesante y ella nos cuenta que es lo que la atrapó de este personaje.

“Se van a dar cuenta que hay más de Miranda y el personaje es mucho más complejo que una primera dama que viene con mucha más carga emocional y sicológica. De eso se van a dar cuenta desde el primer episodio y van a decir, ‘esa mujer se trama algo’. Hasta ahí te puedo contar”, reveló. “Me encanta trabajar con Telemundo en estos proyectos que no son comunes que se ven en la televisión hispana”.

Otra de las razones por las cuales Angélica también decidió en participar en “Preso No. 1” es la compañía del elenco.

“A mi me motiva mucho compartir con actores que me estén retando y que a la hora de decir ‘acción’ me saquen de lo que yo estoy acostumbrada. Eso se vuelve un juego rico en donde sientes que estás jugando y divirtiéndote”, explicó.

Algo innovador de esta serie en particular es la manera en que se contará la historia ya que no será de manera lineal.

“Empezamos en el presente y te vamos a contar como llegó a esa posición el presidente. Es un thriller en donde están pasando cosas en cada episodio que no se van a poder perder”, aseguró.

Finalmente, Celaya nos dice que con “Preso No. 1” veremos la cruda realidad de quienes están detrás de la corrupción.

“Todos hemos tenido nuestras teorías de lo que pasa en el gobierno, dentro de los Pinos [en México], dentro de la Casa Blanca [en Estados Unidos], aquí vamos a traspasar las paredes y llevaremos una historia contando algunas verdades que cualquier semejanza a la realidad es total coincidencia. Ya no es el tema del narco, nos estamos yendo hacia la corrupción número uno: el gobierno. Vamos a ver todo eso reflejado de una manera cruda y realista… y cada episodio te dejará queriendo ver más”, concluyó.

“Preso No. 1” inicia el 30 de julio a las 10pm/9c por Telemundo.