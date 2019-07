¿Cómo es el primer restaurante de marihuana medicinal de Estados Unidos?

Ademas de las tres comidas podrás disfrutar de bebidas, helados, cafés y postres

Para los pacientes que tengan alguna enfermedad que requiera de la planta de cannabis, mejor conocida como marihuana, déjenme decirles que contarán con un amplio menú de comida con esta flor entre sus ingredientes. Y es algo que será posible en el restaurante llamado The Mint Dispensary.

Este es el primer centro de comida con estas características que tendrá Estados Unidos, específicamente en un suburbio de Phoenix, en Arizona, el cual tendrá una variedad de dosis disponibles para sus clientes en cada comida, partiendo desde los 10 miligramos de marihuana.

“Esto es una cuestión de tolerancia. Para alguien que no fuma, podrá tomar dosis de 10 miligramos a 25 miligramos y los elevará a niveles normales”, afirmó el director de Marketing y director de Operaciones de The Mint Dispensary, Raúl Molina, cita el medio informativo El Periódico.

¿Qué comida ofrecerá este restaurante?

The Mint Dispensary ofrecerá las tres comidas del día, las cuales serán preparadas por el chef Carylnn Principal.

Pizza, pasta, hamburguesas, tacos, papas fritas, serán algunos de los platos que podrán consumir las personas. Además, también podrán disfrutar de bebidas como jugos, helados, cafés y postres.

Este restaurante también ofrecerán comida para llevar y planea ofrecer servicios de catering para grandes eventos como bodas, cumpleaños, etc.

¿Cuáles personas podrán consumir estos alimentos?

Todas aquellas pacientes que cuenten con la tarjeta identificada que los autorice de poder consumir la marihuana medicinal, ya que sirve para aliviar los dolores, mareos, náuseas, dilata las vías respiratorias, aumenta el apetito y mucho más.

¿Qué enfermedades se ven beneficiadas por la marihuana?

Enfermedades como epilepsia, cáncer, parkinson, asma, alzheimer, esclerosis múltiple, estrés post traumático, entre otras.

La marihuana medicinal tiene entre sus sustancias químicas el tetrahidrocannabinol (THC), responsable del comportamiento después de consumirla, y el cannabidiol (CBD), que contiene poderosos efectos antiepilépticos.

Pero esto no quiere decir que no se deba consumir con cuidado, recordemos que el cannabis puede llegar a ser adictivo y puede causar daños al organismo si no se consume de forma apropiada.