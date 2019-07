El calor causa partos prematuros y bebés con poco peso

La salud empeora por la falta de descanso adecuado a causa del calor nocturno en noches tropicales

El calor no es bueno y debemos huir de la sobreexposición en las horas de mayor temperatura. Cuando llega el verano y suben las temperaturas, los alimentos no es lo único que hay que vigilar para huir de las enfermedades.

Lo más aconsejable es refugiarse del sol en las horas centrales del día, además mantener unos niveles óptimos de hidratación. El sol es mucho más dañino de lo que podemos imaginar, por lo que hay que tomar precauciones.

Los expertos alertan de que el calor no solo mata sino que también empeora nuestra salud agravando enfermedades.

“Está comprobado que agrava enfermedades pero también convierte a grupos que, de base no eran vulnerables, en grupos de riesgo, como las embarazadas que tienen más riesgo de partos prematuros o de tener niños con bajo peso al nacer a causa del calor”, según informó en su tesis doctoral Ana Vicedo, epidemióloga ambiental y profesora asistente en la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

El calor es fatal para aquellos con una salud débil, pero en realidad hay que ser consciente de que afecta a todos los grupos de población, en especial a niños, mayores y embarazadas.