Dora and The Lost City of Gold: tráiler en español con Eugenio Derbez, Eva Longoria y Michael Peña

Dora la Exploradora está interpretada por Isabela Moner

El próximo 9 de agosto se estrena la nueva aventura de Dora la Exploradora, “Dora and The Lost City of Gold“, y Paramount Pictures acaba de compartir el tráiler en español para Estados Unidos.

El personaje de Dora lo interpreta Isabela Moner, a la que ya vimos en “Instant Family” y “Transformers: The Last Knight”. A esta joven de 18 años nacida en Cleveland de madre peruana le acompañan en el reparto Eugenio Derbez, Eva Longoria y Michael Peña, entre otros.

En “Dora and The Lost City of Gold”, después de haber vivido en la selva con sus padres la mayor parte de su vida, Dora tendrá que aprender a manejarse en una nueva “jungla”, la escuela secundaria de su High School. Pronto se verá metida en una aventura junto a su mejor compañero -el mono Boots-, Diego (Jeff Wahlberg), un misterioso habitante de la selva (Eugenio Derbez) y un grupo de adolescentes. Su misión será salvar a sus padres (Longoria y Peña) y resolver el misterio detrás de la ciudad perdida del oro.