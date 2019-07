Mexico no la tendrá fácil en el Mundial Sub-17, Brasil sí.

🔸Estadio Bezerrao (Brasilia, Gama)

🔹Estadio Olimpico (Goiania)

🔸Estadio da Serrinha (Goiania)

🔹Estadio Kleber Andrade (Vitoria, Cariacica – pictured)

🏟️These 4 stadiums and 3 cities will be hosting the #U17WC when it heads to 🇧🇷 Brazil in October!

👉https://t.co/kK8hZREQBc pic.twitter.com/CCi5I3FGnM

— FIFA.com (@FIFAcom) July 10, 2019