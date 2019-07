Tarjeta Roja: El Problema de Chivas es un problemón

El 'Rebaño Sagrado' tiene demasiados retos por delante

El nuevo dirigente de Chivas, Amaury Vergara hizo algunas declaraciones en televisión que no solo me sorprenden sino que me dejan ver que, o no tiene idea del problema que existe en Chivas o -al más puro estilo de los políticos mexicanos- quiere seguir viéndole la cara a su afición, que sí conoce el problema y bien.

Según Amaury, Chivas goza de una total saludo financiera y cuántas ganas dan de decirle que en esta ocasión el problema en verdad, no se trata de dinero.

Asegura que Chivas es el equipo que más oportunidades le da a los mexicanos, algo obvio y que todos sabemos, y que tampoco forma parte del problema.

“El equipo está más sólido que nunca, Chivas sigue siendo la inspiración de los jóvenes mexicanos”… ambas cosas falsas y que sí forman parte del problema.

Chivas no es sólido, Chivas pende de un hilo:

La limitante histórica del Guadalajara de jugar solo mexicanos es solo sustentable de una forma: trabajando la cantera, eso no se ha hecho desde hace mucho tiempo y la repercusión que tiene en el equipo es evidente, además de retroactiva… activar la cantera ahora, hoy mismo ya sería completamente insuficiente para encarar los próximos años a primer nivel.

El ejemplo claro del olvido de la cantera es la ínfima y a veces nula presencia de jugadores del Guadalajara en la Selección; los ‘chivahermanos’ que han asistido en los últimos tiempos, fueron formados en su mayoría, por otros clubes.

¿Último ídolo formado en Chivas? “Chicharito”, se fue del club hace 9 años y jugó una sola temporada con el equipo… es ídolo, pero no figura emblemática del rebaño.

Por otro lado está el talento mexicano que abunda por la Liga MX y que en su gran mayoría no surgió de Chivas ( o sí, pero los dejaron ir), todo ese mercado está automáticamente inflado para el ‘rebaño’ porque al ser su única posible demanda, el precio de la oferta se eleva. Es decir: Todos le quiero vender carísimo a Chivas a los buenos jugadores mexicanos… ¿quién no lo haría ¿quién no aprovecharía esa oportunidad?

¿Quieren un caso similar? El Athlétic de Bilbao, que sigue siendo fiel a su tradición, todo bien, pero hace tiempo que no compite con los mejores.

Amaury habló también de trabajar en la atracción de talento y yo le diría que también en la CONSERVACIÓN del talento, porque por el rebaño han pasado muchos de los jugadores más talentosos de esta generación y se han ido o simplemente… desaparecido… ¿qué les hacen? un misterio.

El fútbol mexicano es noble y te da oportunidades como ningún otro de ganar campeonatos fortuitos que levanten una cortina de humo y eviten ver la profundidad del problema, así fue el caso del campeonato ganado GENIALMENTE por Matías Almeyda a quien le bastó un año en México para darse cuenta de eso y lo aprovechó como nadie.

Veo el futuro cercano muy oscuro para las Chivas quienes ahora mismo se encuentran lejos el nivel de su archirrival (aunque les duela) y con la resurrección del Atlas que parece viene ya en camino, también le surgirá un enemigo serio en su propia casa.

Lo importante en Chivas es lo deportivo. Chivas vale más que el América. Con lo que se ha comprado Tomás Boy debe de pelear el título. Chivas va a ser campeón bajo mi gestión, lo garantizo. Amaury para ESPN.🎙 pic.twitter.com/KUb8WBCbjE — #Rojiblancos18 🇱🇻 (@Rojiblancos18) July 11, 2019