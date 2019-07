Acusan al rapero R. Kelly de violentos crímenes de extorsión, tráfico sexual de niñas y chantaje en varios estados

El cantante usaba su propia empresa para la explotación sexual, chantaje y esclavitud de niñas y mujeres durante más de 20 años

Robert Sylvester Kelly, también conocido como “R. Kelly ”fue arrestado en Chicago el jueves por la noche luego de una investigación realizada por la Fuerza de Tareas de Seguridad Pública del Departamento de Policía de Nueva York , el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y agentes especiales de HSI Chicago, indica la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), en un comunicado.

El viernes se reveló una acusación superpuesta de cinco delitos en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, acusando al cantante de R&B “R. Kelly”de extorsión basada en conductas delictivas que incluyen la explotación sexual de niños, el secuestro, el trabajo forzado y las violaciones a la Ley Mann que involucran la coerción y el transporte comercial entre estados de mujeres y niñas con propósito de explotación sexual, para participar en actividades sexuales ilegales.

Kelly también está acusado de cuatro delitos por violar la Ley Mann relacionada con el transporte interestatal de una víctima a Nueva York para participar en actividades sexuales ilegales, y su exposición a una enfermedad venérea infecciosa sin su conocimiento.

A Kelly también se lo acusó -en una acusación federal separada que no estaba sellada en el Distrito Norte de Illinois- por delitos relacionados con pornografía infantil federal y cargos de obstrucción.

R. Kelly está programado para presentarse ante un juzgado federal de Chicago, Illinois. En una fecha posterior, se procesará a Kelly por las acusaciones pendientes en Brooklyn.

“R. Kelly´s Enterprise no solo se dedicaba a la música; como se afirma, durante dos décadas, la empresa dirigida por R. Kelly se aprovechó de mujeres jóvenes y adolescentes cuyos sueños de encontrarse con una superestrella, y pronto se convirtió en una pesadilla de violación, pornografía infantil y trabajo forzado. El músico convertido en depredador supuestamente usó su estrellato para persuadir a algunas víctimas de actos sexuales infames, mientras que ciertos miembros de su empresa facilitaron de manera calculadora la conducta aberrante. La acusación de hoy por el crimen organizado es una clara indicación del alcance de su actividad delictiva, que involucra la coerción y el secuestro “, dijo Angel M. Meléndez, agente especial a cargo de HSI Nueva York.

“Esta investigación se construyó con la previsión de agentes especiales y detectives asignados a la Fuerza de Tareas de Seguridad Pública conjunta de HSI y NYPD, junto con los fiscales de la Sección de Derechos Civiles del Distrito Este de Nueva York. R. Kelly creyó que podía volar, pero será justo ver sus opresivas alas cortadas “, dijo Meléndez.

“Como se alegó, R. Kelly, junto con los empleados y miembros de su séquito, se involucraron en una empresa de extorsión que acosaba a mujeres y niñas que asistían a sus conciertos, identificando a las víctimas para que él participara en actividades sexuales ilegales, facilitando sus viajes y alojamiento y proscribiendo su movimiento, vestimenta e interacciones con otros hombres ”, declaró Richard P. Donoghue, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. “Hoy eso llega a su fin. Esta acusación aclara que ni la fama, el poder ni el estatus protegerán de los depredadores de la persecución que victimizan a los miembros de nuestras comunidades por su propia satisfacción sexual ”.

Más de dos décadas de tráfico sexual de niñas

De acuerdo con la acusación y otros documentos judiciales, Kelly y las personas que se desempeñaron como sus gerentes, guardaespaldas, conductores, asistentes personales y corredores, así como miembros de su séquito, integraban una empresa de extorsión (Enterprise) que operó durante más de dos décadas.

En Nueva York, Illinois, Connecticut y California, Kelly, como líder de Enterprise, usó su fama para reclutar mujeres y niñas para participar en actividades sexuales ilegales con él y otros.

La acusación formal alega que Kelly identificó a estas niñas y mujeres y luego ordenó a los miembros de la Enterprise que las acompañaran tras bastidores o a los eventos que siguieron a sus actuaciones musicales.

Kelly también intercambió información de contacto con niñas y mujeres para que él y otros miembros de la Empresa pudieran organizar viajes y el alojamiento para que visitaran a Kelly y se involucraran en la conducta sexual ilegal acusada.

Kelly emitió reglas que a muchas de sus parejas sexuales se les exigía que cumplieran, incluso que las mujeres y las niñas lo llamaran “papá”; no se les permitía salir de sus habitaciones para comer o ir al baño sin recibir su permiso; se les exigía que usaran ropa holgada cuando no acompañaban a Kelly a un evento; y se les ordenó que mantuvieran la cabeza baja y no miraran a otros hombres. Kelly también aisló a las mujeres y las niñas de sus amigos y familiares, y las hizo depender de él para su bienestar financiero.

El viernes temprano, los agentes federales ejecutaron una orden de registro en la residencia de Kelly.

Las autoridades piden que si cree que es víctima de una actividad delictiva perpetrada por Robert Kelly, se comuníque con HSI al 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) o inicie sesión en https://www.ice. gov / webform / hsi-tip-form y haga referencia a este caso. La información se mantendrá estrictamente confidencial.