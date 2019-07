Laura Flores tacha de ‘naco’ a Fernando Carrillo por ser ‘irrespetuoso’

La actriz no tuvo una buena experiencia con el venezolano durante las grabaciones de la telenovela "Siempre te amaré" en el año 2000

Laura Flores es una actriz con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas. A lo largo de los años la hemos visto participar en exitosos proyectos como “Cómplices al rescate”, “Piel de Otoño” y “Al diablo con los guapos”, por mencionar algunos.

Actualmente, Flores aparece en México en la serie “Juntos, el corazón nunca se equivoca” y durante una aparición en el programa “D Generaciones” de Televisa habló de quienes habían sido los galanes que mejor han besado.

Laura recordó a su compañero de “Siempre te amaré”, Fernando Carrillo, a quien no dudó en tacharlo de naco por su trato irrespetuoso durante las grabaciones de la producción de Juan Osorio.

“A Fernando Carrillo que lo manden a su casa, ese no. Ese es irrespetuoso. Fernando Carrillo es muy naco, se pasa de lanza“, reveló Flores. “Entonces de toda la gente que yo he besado en toda mi carrera no tengo queja de nadie, pero creo que Fer podría aprender un poquito más de ética“.

Afortunadamente no todas las experiencias de la actriz han sido negativas y justo en su primer protagónico con “El alma no tiene color” en 1997, no pudo tener a un mejor coprotagonista.

“Arturo Peniche es el mejor“, dijo la actriz. “Porque aparte mis primeros besos cuando hice mi primer prota en televisión él fue el que me dijo ‘por acá, la cámara entra por acá, yo te voy a ayudar’ y él fue el que me enseñó cómo ponerte a la cámara para un beso“.

También cabe mencionar que Carrillo había salido de la producción de “Siempre te amaré” y fue reemplazado por Peniche como el nuevo galán de Flores.