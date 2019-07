¿Qué debo hacer durante una redada de ICE?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto las preguntas de un lector que tiene miedo de ser arrestado por las autoridades migratorias en los Estados Unidos.

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Entré ilegalmente a Estados Unidos en el 2008. Me arrestó la patrulla fronteriza, pero me dejaron salir bajo palabra con la condición que me presentara a la corte de inmigración en Los Ángeles. No fui a la corte y ahora tengo una orden de deportación.

Actualmente, trabajo como cocinero y declaro mis impuestos. Nunca he sido arrestado por la policía.

En las noticias están anunciando que se van a hacer redadas para arrestar a personas que tienen órdenes de deportación. ¿Qué debo hacer si me confrontan agentes de inmigración? –Armando E.

Armando, el gobierno de Estados Unidos por años ha estado haciendo operativos migratorios para arrestar a personas con órdenes de deportación. Tienes razón en estar preocupado, porque tu caso es complicado. Debes acudir inmediatamente a un abogado de inmigración para determinar tus opciones legales.

Al analizar tu situación, entre otras cosas, un abogado de inmigración debe hacer lo siguiente:

Revisar la Notificación de Comparecencia (Notice to Appear, en inglés) que recibiste del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, siglas en inglés) y el citatorio de la corte de inmigración para determinar la validez de los documentos. Preguntarte la razón por la cual emigraste a los Estados Unidos y si sufriste o temes sufrir alguna persecución en tu país de origen. Averiguar por qué no te presentaste a la corte de inmigración. Evaluar la posibilidad que puedas reabrir tu caso en la corte de inmigración y solicitar algún beneficio migratorio.

Qué hacer si te confronta un agente de ICE

Es fundamental que sepas cuáles son tus derechos si ICE llega a aparecer en tu casa, lugar de empleo o te arresta en un operativo migratorio.

Consejos generales

Trata de siempre mantener la calma. No intentes escapar o resistir arresto. Hacerlo puede empeorar tu situación. Es posible que te paren para hacerte preguntas pero no te detengan. Guarda silencio. No contestes preguntas ni digas cuál es tu país de origen o cómo entraste a los Estados Unidos. Si hablas, nunca le mientas a un oficial del gobierno federal. Mentirles tiene consecuencias legales que pueden perjudicar tu situación aún más. Nunca presentes documentos falsos como una tarjeta verde o permisos de trabajo. Esto es severamente penalizado por la ley. Nunca firmes documentos sin antes hablar con un abogado de inmigración. Podrías estar admitiendo culpa de algo o aceptando una auto deportación.

Si ICE llega a tu casa:

No abras la puerta. Pide que te muestren una orden judicial. Si no la tienen, no tienes que abrir la puerta y los agentes no pueden ingresar a tu casa. No permitas que un oficial entre a tu casa sin una orden judicial. Si entran con tu permiso, podrías perder algunos de tus derechos.

Si ICE llega a tu lugar de empleo:

Los agentes deben tener una orden de cateo válida u obtener el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas privadas del negocio. Si los agentes intentan agrupar a los empleados por estatus migratorio y te piden que te pares en un grupo de acuerdo con tu estatus migratorio, no tienes que hacerlo. Si lo haces, y eres indocumentado, estás confirmándole ese estatus a los agentes. En una situación semejante, otra opción es pararte en un área que no está designada para un grupo en particular – aunque estés solo.

Si ICE te arresta:

Pídele al oficial de inmigración que te lleven a un centro de detención en la ciudad más cerca a donde vives. Esto es importante para que no transfieran tu caso a algún lugar lejano. Pide hablar con un abogado de inmigración y tu representante consular. Recomiendo que identifiques a un abogado de confianza ahora, para poder tener su información y comunicarte con él o ella si te ICE te arresta.

IMPORTANTE: Por ley, notarios, consultores de inmigración, llena papeles y multi-servicios no pueden darte consejos legales. Necesitas un abogado de inmigración con licencia y experiencia para defenderte adecuadamente antes las autoridades migratorias e intentar impedir una deportación.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.