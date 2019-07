El anuncio de las redadas fueron ‘tácticas de miedo’

Los arrestos masivos no ocurrieron el domingo como se había dicho, pero la comunidad no debe de confiarse, dijeron activistas

Habían pasado más de 24 horas desde que supuestamente comenzarían las redadas migratorias anunciadas por el presidente Donald. Sin embargo, estas no ocurrieron como se esperaba.

En su anuncio, el presidente Trump dijo que los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) llevarían a cabo redadas el domingo 14 de julio dirigidas a unas 2.000 personas por todo el país, quienes habían recibido previamente una orden de deportación.

La activista pro-inmigrante Gloria Saucedo, directora de la organización Centro México de Panorama City, de Los Ángeles, dijo que estas amenazas son una táctica más de miedo que el presidente realiza previo a las elecciones presidenciales de medio término.

“Si va a hacer redadas [el presidente Trump] ¿porque las anuncia? ¿Porque pone el miedo ante todo?” cuestionó Saucedo. “No es muy digno usar las redadas para controlar una cuestión electoral y mantener el reto de que puede deportar a las familias”.

Saucedo dijo que pese a que no se realizaron las detenciones, la comunidad inmigrante se encuentra intranquila y se percibe un miedo que desde hace muchos años no se sentía.

“[El domingo] el mensaje de la comunidad ante las redadas fue de silencio y clausura. De encerrarse en sus hogares”, dijo la activista.

La congresista Lucille Roybal-Allard concordó con Saucedo, asegurando que las redadas no tienen nada que ver con la seguridad nacional ni la seguridad de las comunidades, pero si aportan al miedo.

“Se trata de la campaña de reelección del presidente y de complacer a su base antiinmigrante, solo por recibir aplausos y chistes en sus mítines”, dijo la congresista en un comunicado.

“Es particularmente irritante que el presidente esté infligiendo un trauma de por vida a nuestros vecinos, amigos y familias vulnerables en nombre de defender la ley cuando todo lo que escuchamos y vemos de su administración es una corrupción y escándalo infinitos”.

Para calmar las preocupaciones de las familias inmigrantes, la oficina de la congresista estuvo abierta el domingo durante el día para personas que tuvieran preguntas o preocupaciones en cuanto a las redadas. Afortunadamente, su oficina confirmó que no se recibió ninguna llamada referente a las redadas.

Mientras que la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, dijo que los anuncios amenazantes de Trump tratan a los inmigrantes como “piezas de ajedrez”.

“Las familias inmigrantes tienen miedo. Muchos no quieren salir de sus casas. No quieren ir a trabajar, no quieren enviar a sus hijos a la escuela o buscar servicios médicos de emergencia”, recalcó la supervisora Solís.

No obstante, la supervisora dijo que los inmigrantes en este país tienen derechos.

“No tienen que abrir la puerta a un agente de ICE a menos que tenga una orden firmada por un juez con su nombre en ella. No tienen que responder ninguna pregunta y tienen derecho a buscar un abogado”, explicó la supervisora Solís.

“El Condado de Los Ángeles ofrece servicios por medio de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, y familias pueden llamar al 1-800-593-8222 para referencias a asistencia legal gratuita, o de bajo costo”, agregó.

En reportajes de cobertura nacional se informó que las oficinas de ICE, de forma individual, se les dio la oportunidad de realizar las redadas a su propia discreción.

Autoridades informaron que ocurrieron algunas redadas de bajo perfil pero los agentes de inmigración se negaron a revelar sus estrategias, aseverando que mencionarlas podría amenazar la seguridad de sus agentes y poner en peligro sus operaciones, reportaron algunas agencias de información.

Aun se desconocen los planes de ICE pero los agentes dijeron la semana pasada que las redadas comenzarían el domingo y continuarán por un tiempo indefinido.

“Van a sacar a los criminales y ponerlos en prisión o ponerlos en prisiones de los países donde vinieron”, dijo Trump a los reporteros el viernes. “Estamos enfocados en los criminales tanto como podemos”.

A pesar de que las redadas no ocurrieron como la mayoría de la gente, organizaciones y medios de comunicación esperaban, el día de ayer, el presidente, una vez más, como acostumbra, se felicito y dijo que las redadas habían sido todo un éxito.

Para justificar la falta de información y sobre si verdaderamente ocurrieron o no, el presidente preciso que ‘mucho’ de lo sucedido no es ‘necesariamente público’, pero según él, las detenciones si sucedieron. Situación que no se pudo corroborar con las autoridades de ICE.

Apoyo a la comunidad

Activistas pro-inmigrantes aseguran que, si bien, no hubo una redada masiva como se había planeado, este fue un buen ejercicio para que las familias se mantengan alerta y preparadas en caso de que llegara a ocurrir.

Y para estar más informados, la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Arquidiócesis de Los Ángeles y Caridades Católicas de Los Ángeles se han asociado para organizar una serie de talleres para compartir información sobre el panorama actual de la inmigración, cómo prepararse y ofrecer asesoramiento jurídico.

Los talleres se llevarán a cabo el miércoles 17 de julio en la iglesia St. Genevieve (14061 Roscoe Blvd, Panorama City, CA 91402) y el jueves 18 de julio en la iglesia St. Emydius (10900 California Ave., Lynwood, CA 90262), ambos a las 7 p.m. en los salones parroquiales.

Los talleres son gratuitos y están abiertos a aquellos que necesitan apoyo o brindan apoyo a la comunidad de indocumentados.

Para más información visite: https://thenextamerica.org/calm-fear/