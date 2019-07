Video: Asaltan a Juan Osorio y recibe golpiza brutal

Amenazaron de muerte al productor de telenovelas en Televisa

Juan Osorio se convirtió en una víctima más de la inseguridad de la Ciudad de México, pues ayer domingo, el productor de Televisa fue asaltado con lujo de violencia al interior de su casa, dejándolo herido y amenazado de muerte por los asaltantes.

Por la tarde de ayer el productor se encontraba en su hogar descansando, cuando de la nada entraron cuatro sujetos armados, quienes inmediatamente comenzaron a saquear la casa golpeando a Osorio y amenazándolo de muerte. Así lo reveló en una entrevista para Televisa Espectáculos.

“El día de hoy entraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno. Me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo y pues obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que puede suceder. Estoy aquí en la delegación para levantar el acta”, mencionó.

A pesar de su fuerte herida en la cabeza, el productor fue a levantar una denuncia al Ministerio Publico esperando se haga justicia.

