Actor de ‘El Señor de los Cielos’ confirma que no estará en nueva temporada por Telemundo

La séptima temporada de la narcoserie será muy diferente

Jesús Moré ha dado vida al presidente mexicano dentro de la serie “El Señor de los Cielos” durante las últimas cuatro temporadas. En la sexta temporada su personaje dio mucho de que hablar ya que se destapó que tenía relaciones sexuales con hombres.

Malas noticias para los fans de la narcoserie de Telemundo ya que el propio actor anunció que no aparecerá en la séptima temporada.

“Me han estado preguntando mucho si voy a estar en la séptima temporada de El señor de los cielos interpretando a Omar Terán y la noticia es que no. Ya se tomó la decisión de que mi personaje no siguiera más”, dijo Moré en un video de IGTV. “Yo creo que es una buena decisión, creo que el personaje dio lo que tenía que dar en la sexta temporada. ¿Qué no hizo Omar Terán? Toqué unos picos de clímax, de vicios… Creo que el personaje dio muchas cosas y como actor a mí me enriqueció infinitamente”.

Jesús Moré agradeció a la televisora y productora por haberlo dejado participar en la exitosa serie, además de agradecer a todo el público que lo siguió durante las diversas temporadas.

“Siempre he creído que los personajes buscan al actor. Gracias Omar Terán por haberme elegido para interpretarte, un personaje que me dio mucho y a veces cuesta, es fuerte solarlo y dejarlo ir, lo dejo ir y lo bendigo por todo lo dado. Gracias de corazón mi gente por tanto apoyo y tanto cariño para mí para este personaje que marcó mi carrera”, agregó.