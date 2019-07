ICE captura a migrantes en Home Depot y toca a puertas de madrugada. Esta joven supo cómo responderles

ICE empieza sus operaciones a nivel nacional pero no con la magnitud esperada

El presidente, Donald Trump, aseguró el lunes que “muchos, muchos” inmigrantes fueron capturados el domingo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el primer día de la operación con la que planeaba arrestar a al menos 2,000 personas.

Hasta el momento no se han tenido noticia de detenciones masivas, pese a que tanto los migrantes (aterrorizados, y escondidos en sus casas) como los activistas (en guardia, defendiendo los derechos de los afectados) están en alerta máxima.

“Simplemente, ustedes no conocen lo que ha sucedido”, explicó Trump sobre esta falta de noticias sobre arrestos. “Fue un día muy exitoso, pero no vieron mucho de lo que pasó”, añadió el presidente, sin citar cifras concretas.

La operación, que debería llevarse a cabo durante toda la semana en nueve ciudades (Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco), puede ganar fuerza en cualquier momento.

Y ICE, en cualquier caso, no ha dejado de arrestar a inmigrantes.

Entre el 7 de julio y el pasado jueves, por ejemplo, detuvo a docenas de personas en Los Ángeles. La semana pasada, arrestó a 20 migrantes, la mayoría con antecedentes criminales, en San Diego. El lunes capturó a seis más en una redada en un edificio de apartamentos de Houston (Texas).

En Estados Unidos hay 10,5 millones de indocumentados. ICE cifra en 565.892 los fugitivos (migrantes que han desobedecido una orden final de expulsión).

La agencia federal arrestó a 160,000 personas (440 al día) en el año fiscal de 2018, y deportó a 256,000 (700 al día). Es decir, en una semana normal detiene a más de 2.000 migrantes y deporta a casi 4,000, cifras muy similares a las anunciadas para la operación de esta semana.

Si se cree en peligro, recuerde sus derechos y siga los consejos de activistas sobre qué hacer si se ve involucrado en una redada.

Agentes de ICE tocaron a la puerta de una vivienda en Passaic (Nueva Jersey) el domingo a la una de la madrugada, según cuenta el diario The New York Times. Despertaron a una joven adolescente, pero gracias a que había leído una información en Internet sobre qué hacer en estos casos, decidió no abrir.

“Dijeron, ‘tenemos que hablar contigo, ¿puedes salir, puedes abrir la puerta?’. Yo dije, ‘¿tienen permiso para entrar en mi casa, tienen un papel?’”, explicó la joven. “Ellos dijeron, ‘no estamos intentando entrar en tu casa, sólo queremos hablar contigo’, y yo dije, ‘no, no voy a salir”, añadió.

Los agentes regresaron a las cinco de la madrugada, pero la joven se escondió con sus padres hasta que se fueron, según cuenta el diario.

No fue la única redada.

“Hablan del domingo, pero no necesitamos esperar al domingo, ya están deteniendo a inmigrantes”, explicó la activista Nora Sandigo a la cadena NBC.

Según contó, el viernes fueron detenidos cinco hombres en el área de Homestead (Florida), al menos uno de ellos en su casa y otro mientras esperaba a las puertas de un centro comercial Home Depot esperando trabajo en la construcción.

Se trata de un guatemalteco que lleva 16 años en el país y tiene cinco hijos de entre dos y 16 años. “Es totalmente injusto”, explicó Sandigo, “es el que trae el dinero a la familia, una buena persona sin problemas con la ley, su único problema es que no tiene papeles”.

Por Bruno G. Gallo.