Juicio político para Trump un paso más cerca en el Congreso

El representante demócrata por el estado de Texas, Al Green aseguró que forzará una votación sobre el juicio político de Donald Trump este mes luego de los tweets racistas del primer mandatario contra un grupo de congresistas de su partido.

Green, quien primero forzó sin éxito una votación sobre el juicio político de Trump en 2017 dijo que siente que necesita tomar medidas debido a la reciente retórica de odio del primer mandatario.

“Volveré a presentar, este mes, el juicio político en el piso de la Cámara de Representantes de los EEUU. Para el fanatismo en la política, perjudicial para nuestra sociedad”, escribió. #RacistPresident #ImpeachNow.

— Congressman Al Green (@RepAlGreen) July 15, 2019