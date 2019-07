Las Chivas inician su aventura en Estados Unidos

El 'rebaño' participará en la International Champions Cup y jugará en 3 ciudades

Treinta elementos del Guadalajara viajaron a los Estados Unidos para enfrentar la International Champions Cup 2019, por mucho el reto más complicado de la pretemporada para el ‘rebaño’ y que se empalma con el inicio de la Liga MX

Luego de dos derrotas ante River Plata y Boca junior, las Chivas han dejado más dudas que otra cosa, pese a que el técnico Tomás Boy afirmó que le ha gustado su equipo.

El ‘rebaño’ enfrenta este martes a la Fiorentina en su debut en la cancha del estadio del Chicago Fire a las 20:00 horas, tiempo del centro de los Estados Unidos.

La parte complicada radica en que el sábado, Chivas enfrenta otro compromiso de este torneo amistoso internacional y el domingo el equipo enfrenta al Santos en la jornada inaugural de la Liga MX que no le dio ninguna facilidad al equipo para posponer su partido, como si lo ha hecho en otras ocasiones con otros equipos.

Partidos de Chivas en la ICC:

Guadalajara vs Fiorentina, 16 de julio en Chicago

Guadalajara vs Benfica, 20 de julio en San Francisco

Guadalajara vs Atlético de Madrid, 23 de julio en Dallas

