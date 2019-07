Marjorie de Sousa calienta Instagram con la más diminuta de las tanguitas

La actriz de telenovelas presume su cuerpazo en Instagram

Marjorie de Sousa se ha unido a la moda de las diminutas tanguitas y si que ha calentado las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram.

“Admira cada parte de tu cuerpo, agradece por estar saludable, no te critiques tanto y trabaja más en lograr lo que no te hace sentir cómoda de ti. No te compares”, escribió la protagonista de “Un poquito tuyo” de Telemundo.

La actriz de origen venezolano acompañó el texto con una candente imagen en donde se le ve con un bikinazo de nervios. De Sousa aparece de perfil dejando ver si escultural cuerpo.

Los comentarios claramente no se hicieron esperar ante tal impactante imagen.

Sus compañeras actrices Litzy y Lorena Herrera la calificaron como “bella”, y sus fans de hueso colorado también aportaron a la conversación.

“Espectacular mi güera, cuando estás feliz lo transmites”, un admirador comentó. “Wow, de verdad que está preciocísima”, otro fan agregó. “La belleza hecha mujer”, también se pudo leer entre los comentarios.