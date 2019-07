Senadora quiere ser supervisora de Los Ángeles para ser parte de la solución a los problemas

De cumplir su objetivo, los cinco miembros de la junta de supervisores serían mujeres; en la actualidad, solo hay un supervisor hombre

La senadora estatal Holly Mitchell, quien en febrero anunció su campaña para ir por un asiento en la Junta de Supervisores, dijo que quiere convertirse en supervisora para ser parte de la solución a los problemas del condado de Los Ángeles.

“El trabajo del condado es similar a lo que estoy haciendo como senadora y presidenta del comité presupuestal del Senado. Los desafíos que aquí se experimentan, se intensifican a nivel estatal; y desde que me eligieron para la Asamblea, he abogado por muchos de esos problemas que enfrentan los angelinos, así que ese asiento es para mí”, dijo la senadora demócrata de Los Ángeles, durante un encuentro con la junta editorial de La Opinión.

Compite por el escaño del distrito 2 para reemplazar al supervisor Mark Ridley Thomas, quien deja el cargo el año entrante, debido a que se le termina el periodo que la ley le permite para ocupar el cargo.

Mitchell, tercera generación angelina, fue electa a la Asamblea de California en 2010; y en 2013 dio el brinco al Senado estatal.

Subrayó que su carrera profesional la ha dedicado a trabajar por las familias y sus necesidades, por lo que desde hace dos años se puso a pensar cuál era el siguiente paso que debía dar. Dado los temas en los que se ha enfocado y su cercanía de trabajo con el supervisor Thomas, ir al condado, sonó bastante lógico, dijo.

La senadora comentó que sabía que Herb Wesson, el presidente del Concejo de Los Ángeles sería candidato así como Jan Perry, mientras que ella tiene la opción de reelegirse en el Senado. “Muchos se preguntaban si me lanzaría o no como candidata. Así que me emocioné mucho cuando hice el anuncio de mi candidatura con el respaldo del gobernador Gavin Newsom, quien usualmente no hace público sus apoyos electorales tan temprano para contiendas locales”, mencionó.

Y consideró que el gobernador le dio su apoyo basado en la relación de trabajo que han tenido desde que era vicegobernador.

Reñida competencia

La senadora anticipó que la contienda por el distrito 2 del condado de Los Ángeles será muy competida. “Como saben esos escaños en la Junta de Supervisores están disponibles solo una vez en la vida política. Y son campañas muy caras porque estás tratando de llegar a dos millones de personas por distrito. Pero sé por mi experiencia de vida y porque francamente tengo un estilo y acercamiento diferente al de otros candidatos, que la gente me ve como un especialista en políticas que le gusta que las cosas funcionen, y se puede ver en el trabajo presupuestal que he hecho en los últimos tres años”, sostuvo.

El distrito 2 abarca Compton, Carson, Culver City, Gardena, Hawthorne, Inglewood, Lynwood, Lawndale; áreas no incorporadas como east Rancho Domínguez, Ladera Heights, Willowbrook, Lennox, Athens, Florence, Athens; y barrios como Crenshaw, Exposition Park Mar Vista, Harbor Gateway, Miracle mile, West Adams, Watts y University Park.

El distrito está conformado por familias trabajadores y una población latina que crece cada día más, aclaró Mitchell.

Prioridades

La senadora platicó que su énfasis es crear oportunidades para los niños en la educación temprana y ampliar el acceso al cuidado infantil.

“Cuando fui presidenta de Crystal Stairs – una de las agencias de cuidado de menores más grandes del estado – la amplia mayoría de proveedores de cuidado de niños que entrené y puse a trabajar eran latinas”, dijo.

Agregó que ampliar el cuidado de los menores para los familias trabajadoras, impacta a las comunidades latinas desproporcionadamente. “La disponibilidad en el condado está basada en los ingresos. Por un niño cuesta cerca del 25% de tu ingreso el cuidado infantil mientras los padres trabajan. Mi trabajo en el presupuesto ha sido ampliar el cuidado de niños, y esto tiene un impacto en las familias latinas del condado de Los Ángeles particularmente”.

Pero otro de los temas que le interesa, es la reforma al sistema juvenil que está abrumadoramente lleno de jóvenes afroamericanos y latinos.

“Hemos trabajado en colaboración con el distrito escolar en cuanto al incremento del número de latinos y afroamericanas que son expulsadas y suspendidas de las escuelas públicas”, observó.

De ganar la elección y tomar posesión de la oficina como supervisora del distrito en diciembre del próximo año, lo primero que hará es formar un equipo fuerte que esté listo para arremangarse las mangas y trabajar como ella.

“El condado es extremadamente burocrático. Tengo que averiguar cómo penetrar esa burocracia sino quiero quedarme sentada sin hacer nada”, remarcó.

Y afirmó que de tomar posesión del cargo como supervisora del distrito 2, quiere ver dónde se encuentra la Junta de Supervisores en cuanto a la decisión de construir instalaciones de salud mental contrario a una cárcel; cómo van en la construcción de vivienda con los dólares de la medida H; y analizar la enorme carga de los trabajadores sociales del Programa de Servicios de Asistencia Pública para Niños, y el número de niños que han muerto bajo su cuidado.

“Lo que me mueve a competir por un asiento en la Junta de Supervisores en este momento crítico para el distrito 2, es avanzar estas agendas”, aclaró.

La elección para elegir al supervisor por el distrito 2 es para marzo del 2020, y si no hay un ganador que obtenga más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta en noviembre de 2020. Otros candidatos que compiten por el puesto son: Sharis Rhodes y Earl Ofari Hutchinson. Todos los contendientes son afroamericanos.