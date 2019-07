Cristiano Ronaldo ya había invitado a De Ligt a la Juventus

CR7 posiblemente influyó en el fichaje

¿Por qué hace un mes Cristiano Ronaldo le preguntó a Matthijs De Ligt si se iría a Turín? ¿Será que el portugués ya sabía que en la Juventus se estaba cocinando el fichaje del holandés?

Lo cierto es que ahora que De Ligt forma parte de la plantilla del cuadro bianconeri, trascendió una entrevista que ofreció el futbolista holandés después de la final de la UEFA Nations League, en la que se enfrentaron ambos jugadores representando a sus respectivos países, porque en ella reveló que Cristiano lo “invitó” a la Juventus.

“Tras el partido, Cristiano me dijo: ¿Te vienes a Turín? No lo entendí al principio. Me sorprendió un poco, me dejó un poco en shock, así que me reí. Pero no respondí nada”, contó en televisión.

