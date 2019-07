¿Es normal sentir sueño y cansancio durante el embarazo?

Estas sensaciones son producidas por la evolución del embarazo

Durante el embarazo, las mujeres tienden a sentir mucho malestar. Entre ellos las náuseas y vómitos, pero no son los únicos, ya que también suelen presentar cansancio y mucho sueño. Así que no te asustes, esto es totalmente normal.

Causas del sueño durante el embarazo

El culpable de todo esto es la progesterona, hormona fundamental para el avance correcto del embarazo, pero que puede hacer que durante la noche no descanses nada.

Esto es debido a que durante el día provoca la debilidad y un sueño tal que no puedes evitar echarte una siesta, razón por la que cuando llega la hora de dormir en la noche no estás cansada, y no te da sueño, de acuerdo al portal web Mi bebé y Yo.

A esto también se le suma, que la hormona también provoca esos síntomas desagradables como las náuseas y los vómitos, lo que genera que la digestión se ralentice y no ayude a que tu cuerpo se relaje en la cama en el horario nocturno.

Soluciones

Es importante que si tienes mucho cansancio no te alarmes, al contrario, es una forma de que tengas calma ya que es un buen indicio de que todo va bien con tu embarazo.

En tal caso, lo que puedes hacer es aplicar nuevos ritmos para lograr un equilibrio y combatirlo, tales como:

Mantén un ritmo sueño-vigilia , adaptate a tu somnolencia diurna, por lo que es necesario que descanses cuando sea necesario pero en períodos cortos de una a dos horas, para que así puedas descansar en la noche también y dejes el insomnio atrás.

Cena sana, equilibrada y ligera , teniendo en cuenta siempre el consumo de proteínas, pero comiendo tres horas antes de dormir, de esta forma ayudarás a tu sistema digestivo a trabajar mejor.

Postura antiácido , durante el embarazo es normal tener reflujo, así que a la hora de dormir puedes poner unos cojines debajo de tu espalda, manteniendo el tronco elevado unos 45° del colchón. Si no se alivia con esto, puede consultar con tu médico tratante para que recomiendo un medicamento que te pueda aliviar el malestar.

Aunque, esto es algo que se encuentra más presente durante el primer trimestre del embarazo, debido a que el organismo de la mujer está trabajando constantemente para albergar al feto.

Y suele desaparecer en el segundo trimestre, así que tranquila. Disfruta de esta etapa y cuida la salud, tanto tuya como la del bebé.