Las fuertes críticas al estilista de Adamari López tras nuevo look en ‘Un nuevo día’

El vestuario de la chaparrita consentida sigue siendo tema polémico

Adamari López estuvo de vacaciones junto a su familia en los días pasados y ese descanso la ha regresado con mucha energía. La chaparrita consentida del programa “Un nuevo día” llegó más radiante para contagiar a todo el público que la sintoniza a través de las pantallas de Telemundo.

Todos los días, López estrena un nuevo look de vestuario con el que muchas personas se pueden inspirar. En las últimas semanas sus atuendos han sido severamente criticados por no favorecer la figura de la famosa.

Esta semana se le vio a López con un vestido muy bonito de cuello v, sin mangas y un estampado de bolitas. Adamari lució increíblemente bella pero las burlas al quien la viste no tardaron en llegar. Nuevamente el consenso es que no le están sacando provecho a la conductora de televisión y eso no les gusta a sus admiradores.

“A mi me encanta Adamari pero el asesor de imagen parece que le tuviera odio. Dios, por favor alguien cambie el vestuario”, un fan consternado comentó en la publicación de Instagram. “Eres bella pero te visten horrible, esa es verdad”, otra fan agregó. “Ella muy bella pero mal asesorada en su vestuario, la mayoría de vestidos no le lucen bien”, fue otra de las críticas entre los mensajes.

Lo bueno es que no todos los mensajes fueron negativos y entre tantos comentarios se pudieron rescatar algunos bonitos dedicados a Adamari.

“Nuestra consentida bella”, una admirador escribió. “Te queda bello ese traje”, otro fan agregó. “Ada, regresaste bella”, también se pudo leer entre los comentarios.