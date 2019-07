Servicios de entrega de comestibles: ¿Puedes confiar en un extraño para que compre tu comida?

Dado el crecimiento de los pedidos en línea y por aplicaciones, queríamos saber si los servicios de entrega de comestibles seleccionaban papas inmaculadas, cerezas semejantes a piedras preciosas y productos lácteos con fechas de caducidad lejanas. ¿Llegarían los comestibles con prontitud y estarían empacados adecuadamente?

Así que realizamos una evaluación limitada de Shipt, Amazon Prime Now, Instacart, Peapod, FreshDirect, AmazonFresh y Walmart. (Para este último, las entregas fueron manejadas por DoorDash, el servicio que seleccionó Walmart).

A mediados de abril, un miembro del personal de CR ordenó que se enviaran comestibles a hogares en New York, New Jersey y California. Los 14 pedidos debían incluir pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, carne picada, pan empacado, leche, una caja de huevos y queso americano en rebanadas. Eso sumado a frutas, ensaladas, alimentos en lata y en frasco, y una enorme botella de blanqueador con cloro.

Ninguna de las entregas llegó más de 10 minutos fuera de la franja de tiempo de entrega indicada.

En el momento de la entrega, verificamos la temperatura de los productos perecederos, inspeccionamos el estado de los comestibles, verificamos las fechas de caducidad y observamos la manera en que estaban empaquetados los artículos.

Esto es lo que encontramos.

Los productos perecederos parecían estar dentro de los rangos seguros de temperatura

El pollo y la carne de res llegaron con temperaturas internas de entre 35.8° y 56.2 °F. Las temperaturas de la superficie para el queso, los huevos y la caja de leche oscilaron entre los 40° y 59.4 °F. El Departamento de Agricultura dice que los alimentos perecederos deben refrigerarse a 42 °F dentro de un plazo de 2 horas desde su compra (1 hora cuando la temperatura ambiente es superior a 90 °F).

Sugerencia: “Con las entregas, no sabes cuánto tiempo podrían haber estado los alimentos por encima de los 40 grados”, dice Sana Mujahid, gerente de investigación de seguridad alimentaria en CR, “así que asegúrate de que haya alguien disponible para recibir los productos perecederos y refrigéralos tan pronto como sea posible”.

Los alimentos eran frescos, en su mayoría

La mayoría de las fresas, uvas verdes, plátanos, verduras mixtas y los huevos que recibimos parecían estar frescos y en buenas condiciones. Pero algunos plátanos, fresas y uvas llegaron aplastados o con pequeñas manchas marrones, y algunos recipientes de fresas goteaban o parecían estar llenos a medias. Una caja de uvas de Peapod llegó con varias capas de moho blanco y abultado. Peapod no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.

Una caja de huevos de Walmart, entregada el 23 de abril, tenía una fecha de caducidad del 22 de marzo. (Los huevos crudos, en general, pueden conservarse en el refrigerador de 3 a 5 semanas). Walmart no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.

Sugerencia: Haz el pedido en una tienda de comestibles con una alta calificación para sus productos frescos. Busca una compensación si no estás satisfecho; todos los servicios ofrecen reembolso, reemplazo o comprobante de crédito.

Calidad de embalaje variada

FreshDirect fue quien empacó sus alimentos con más relleno, envolvió los plátanos en gomaespuma y envolvió un frasco de salsa para pasta en papel de rafia. Envió los comestibles en bolsas de plástico resistentes y con asas.

Al analizar nuestros datos limitados, encontramos que el tipo de cajas o bolsas de entrega utilizadas no tenía relación con las temperaturas de la tienda. Pero algunos comerciantes no se molestaron en poner carne cruda y pollo en bolsas de plástico separadas para evitar goteos y contaminación cruzada.

Sugerencia: Si hay espacio para instrucciones especiales en tu pedido, o si puedes comunicarte con tu comprador por mensaje de texto o chat, especifica qué artículos deseas empaquetados por separado.

Los descuentos y promociones redujeron los precios de entrega

Ahorramos dinero al aprovechar las promociones y cumplir con los pedidos mínimos.

Sugerencia: Aprovecha las membresías de prueba gratuitas y los descuentos de temporada. Una membresía anual a Instacart Express, FreshDirect DeliveryPass y Shipt te ahorrará dinero sobre las membresías mensuales o las tasas para no miembros. Es posible que puedas evitar los cargos de entrega si haces un pedido de al menos el mínimo, generalmente $35.

Utiliza la aplicación del servicio para buscar promociones y aplicarlas a tu entrega. Si el servicio y la tienda de comestibles no son lo mismo, por ejemplo, una entrega de Kroger de parte de Instacart, deberás ingresar tu información de membresía de Kroger en la aplicación Instacart para aplicar los descuentos máximos.

Sé flexible con los plazos de entrega. Algunos servicios ofrecen un descuento o cobran una prima según el día o la duración del tiempo de entrega elegido. Descubrimos que si estuviéramos dispuestos a esperar 5 horas y media en lugar de elegir el plazo típico de 2 horas de Peapod, podríamos ahorrar $4.

Los artículos entregados pueden costar más

Instacart, un servicio de entrega independiente, dice que los minoristas con los que trata pueden cobrar más por los artículos entregados que lo que cobran en una tienda. Walmart, por otro lado, dice que los precios de sus comestibles entregados, y de los comestibles a través de su servicio para recoger la mercadería, son los mismos que los precios en la tienda.

Los miembros de Costco pueden recibir alimentos frescos a través de Instacart sin tener que pagar la tarifa anual de $99 de Instacart Express, asumiendo que el pedido es de un mínimo de $35. Pero en un experimento comercial llevado a cabo a fines del año pasado, descubrimos que los precios de los artículos comestibles entregados para miembros de Costco, incluido salmón fresco, arándanos, aguacates, huevos, leche y su famoso pollo asado, eran 31% más altos, en promedio, que los que cobraba a los miembros en su almacén.

Amazon Prime Now supera a AmazonFresh

Cuando hicimos el pedido, AmazonFresh era el único servicio que parecía tener todos los artículos en el tamaño exacto que queríamos. Pero, de manera inexplicable, en la entrega real, el cliente de AmazonFresh sustituyó los vegetales mixtos para ensalada que habíamos pedido por remolachas (betabel) orgánicas cocidas, sin contactarnos de antemano.

No tuvimos ese problema con Amazon Prime Now de menor costo; se incluye en la membresía anual de Amazon Prime, que varía de $59 para estudiantes hasta $119 para la mayoría de las demás personas. (No hay cargos adicionales por entregas de $35 o superiores). Está disponible en docenas de ciudades en todo el país y ofrece comestibles de Whole Foods Market, que es propiedad de Amazon. Dependiendo de dónde vivas, también puedes recibir envíos de otras tiendas y restaurantes locales.

AmazonFresh, que está disponible solo en 15 ciudades grandes, cuesta $14.99 por mes sumados a la membresía anual de Amazon Prime. No hay tarifas de entrega adicionales para pedidos individuales de AmazonFresh de más de $35. Solo entrega comestibles de los centros logísticos de Amazon, aunque en nuestro experimento, una entrega de AmazonFresh incluyó una ensalada orgánica mixta primavera en un recipiente marcado como “Alimentos integrales”. AmazonFresh fue el servicio con la calificación más baja en nuestras clasificaciones CR de servicios de entrega de comestibles y recibió calificaciones bajas en materia de precios.

Sugerencia: Para los alimentos entregados de Whole Foods Market, usa Amazon Prime Now, que fue uno de los más valorados en nuestra encuesta.

Calificaciones de servicios de entrega de comestibles en línea

Revisa nuestras calificaciones de tiendas de comestibles y supermercados y la guía de compras. Las calificaciones cubren 96 tiendas, incluyendo tablas de calificaciones regionales. También encontrarás nuestras calificaciones de servicios en línea de entregas de comestibles.

Nota del editor: Este artículo apareció también en la edición de agosto del 2019 en la revista Consumer Reports.

