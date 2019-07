Qué ver en Netflix, Amazon y Hulu este fin de semana

Grandes estrenos de películas y series muy esperadas

Se acerca el fin de semana y es hora de revisar lo mejor en las plataformas de streaming para disfrutar durante los próximos días. A continuación, las recomendaciones en películas, series y algo más:

Netflix

Secret Obsession.- En esta película original de Netflix, Brenda Song es Jennifer, una mujer recién casada que es golpeada brutalmente y, al recuperarse en el hospital, no recuerda nada del incidente, pero permanece en peligro.

La Casa De Papel (Parte 3).- Si quieres saber qué pasa con los integrantes de La resistencia, no te puedes perder los nuevos episodios de la exitosa serie española. Tras escapar con los mil millones de euros, todos se enteran por medio de El profesor (Alvaro Morte) que Río -uno de los integrantes de la banda- ha sido capturado, por lo que se reunirán de nuevo para llevar a cabo otro atraco. Pero eso no es todo: se une al elenco Najwa Nimri, quien interpreta a la inspectora Alicia Sierra, encargada de perseguir a El profesor y La resistencia.

Comedians In Cars Getting Coffee.- El actor Jerry Seinfeld (famoso por la serie de TV de los 90 “Seinfeld”) conduce la temporada 11 de este divertido programa, que consiste en la presentación de un automóvil clásico, en el que Jerry invita a pasear a una celebridad de la comedia, dirigiéndose a un restaurante o un café. A lo largo del episodio Seinfeld entrevista al artista, haciendo preguntas de los más variados temas. Personalidades como Eddie Murphy, Seth Rogen, Ricky Gervais, Matthew Broderick y Jamie Foxx, entre otros, son los invitados.

Queer Eye (temporada 4).- El exitoso programa de cambios de estilo regresa a Netflix con una cuarta temporada. Los Fab five (Antoni, Bobby, Karamo, Jonathan y Tan) transforman la vida de hombres y mujeres en busca de un cambio en su personalidad. Los nuevos ocho episodios se desarrollan en Kansas City.

Amazon Prime Video

All Or Nothing (temporada 4).- Una de las series más populares de Amazon Prime Video regresa. “All or nothing” sigue de cerca a equipos de futbol a lo largo de toda una temporada de juegos. En esta ocasión se muestran entrevistas y la vida cotidiana de los jugadores que integran a The Carolina Panthers. Al mando de Ron Rivera, el equipo fue al Super Bowl, pero los resultados en la temporada 2018 no fueron los esperados; la serie es narrada por Jon Hamm.

Shazam!.- Billy Batson (Asher Angel) es un chico de 14 años que, tras el encuentro con un mago, se convierte en un superhéroe adulto (Zachary Levi) cada vez que grita la palabra “Shazam”. Decide llamarse así, y se dedica a hacer realidad todo lo que le gustaría hacer a un joven de su edad. Pero Billy necesitará dominar rápidamente sus poderes para luchar contra el malvado doctor Thaddeus Sivana (Mark Strong). (Disponible en renta)

Hulu

The Sum Of All Fears.- Basada en la novela de Tom Clancy, esta película nos muestra una emocionante aventura del agente de la CIA Jack Ryan (Ben Affleck). En 2002, un hombre encuentra el misil semienterrado que mucho tiempo atrás transportó un caza israelí derribado, y lo vende a un mercenario vinculado a neonazis. Mientras tanto, el nuevo presidente ruso no inspira confianza a la CIA, lo cual genera un estado de tensión.

Letters To Juliet.- En la moderna ciudad de Verona, Italia, una joven escritora (Amanda Seyfried) tiene una relación con un cocinero (Gael García) y encuentra una carta de hace 50 años, por lo que se decide a investigar quiénes son los protagonistas que la escribieron.

Mission: Impossible III.- El agente Ethan Hunt (Tom Cruise) se ha retirado y está comprometido con su novia Julia (Michelle Monaghan). Pero cuando secuestran a uno de sus agentes, Hunt decide regresar, por lo que debe enfrentarse a Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), un peligroso traficante de armas decidido a acabar con Julia.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

