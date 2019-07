Angelino, cuidado con las llamadas que solo buscan estafarte

A veces amenazan con cortarte el servicio de electricidad si no envías dinero de inmediato; ¡denuncia!

José Oropeza, de 83 años de edad, contó que esta semana recibió la llamada de una persona que le dijo que no había pagado su factura de electricidad.

“Dijeron que eran los del Water and Power [Departamento de Agua y Energía] y que si no pagaba, me iban a cortar el servicio”, dijo el octagenario e indicó que preocupado llamó de inmediato a su hija —quien se encarga de pagar sus facturas.

Cuando su hija le confirmó que ya había pagado por dicho servicio, Oropeza cayó en la cuenta de que estaba a punto de ser estafado.

“Y es que ya me lo habían hecho en el pasado. Una vez me llamaron y cometí el error de darles mi fecha de nacimiento y mi número de Seguro Social”, señaló.

En aquel momento, él pensó que la llamada sí era legitima pero una vez que se dio cuenta que era una estafa fue a la oficina del Seguro Social para reportarlo.

“Es como un robo de identidad”, dijo Oropeza.

Una situación similar enfrentó Celina Martínez hace unos meses.

La mujer contó que cuando le llamaron por primera vez, la persona al otro lado del teléfono se identificó como un trabajador de la compañía Southern California Edison (SCE) y le dijo que tenía 45 minutos para pagar su factura o le iban a cortar el servicio de electricidad.

“Esa vez sí me sorprendí porque yo nunca pago las facturas, esas las paga mi hijo y el bill llega a nombre de mi esposo”, indicó la residente del Este de Los Ángeles.

Una vez que les dijo esto a los estafadores ellos le colgaron el teléfono.

No obstante, Martínez dice que quedó mas impresionada cuando llamó de regreso al número del cual le habían llamado y resultó que sí era el número de SCE.

“Ahí me dijeron que sí existe una red de estafadores internacionales que hacen que sus número sean los mismos [que de SCE]”, indicó.

Agregó, que días después le volvieron a llamar. Ella, ya consciente de que era una estafa decidió escucharlos.

Los estafadores la guiaron a que en menos de 45 minutos fuera a la tienda 7-Eleven y comprara una tarjeta de color verde y la cargara con un total de 603 dólares.

“Le dice al cajero que lo quiere para uso personal”, le dijo el estafador a Martínez, el cual se estaba haciendo pasar por personal de SCE. “Después va a raspar la parte de atrás y me va a dar todos los números que aparecen”.

La mujer dijo que una vez que terminó de escuchar al estafador le dijo que ella ya estaba al corriente de sus estafas y el hombre, después de insultarla, le colgó.

Estas estafas son muy comunes sobre todo en la comunidad latina y que no habla inglés, dicen las autoridades.

Por esta razón, la compañía de SCE pide a los usuarios que sean muy precavidos al contestar llamadas de números extraños. La empresa asegura que ellos nunca pedirán que se haga un pago inmediato bajo amenazas de desconectar el servicio.

El SCE tampoco acepta tarjetas pre-pagadas, nunca pide datos de la tarjeta de crédito del usuario y tampoco tiene un “Departamento de

Desconexión”.

Para evitar ser una víctima de estafadores la compañía recomienda lo siguiente: