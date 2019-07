El arriesgado escote de Yanet García que calienta Instagram

La chica del clima está más ardiente que nunca

Yanet García es una de las presentadoras de televisión más sensual y su segmento del clima en el programa “Hoy” siempre es uno de los más comentados. La famosa es conocida como “la chica más sexy del clima” por sus atuendos provocativos que siempre delinean su figura a la perfección.

En Instagram, García tiene más de 10 millones de seguidores que disfrutan de sus publicaciones atrevidas. Fue precisamente en esta red social donde compartió una selfie en donde se le ve con un escotazo, presumiendo sus senos.

Esta imagen es un cambio de rutina ya que por lo regular es la retaguardia en la que la mayoría de las ocasiones se enfoca.

Los admiradores de la bella conductora no se hicieron esperar. “Belleza total”, escribió un fan. “Quiero ser tu próximo novio”, otro admirador propuso. “Muy bonito el cambio de look, me gusta”, también se pudo leer entre los comentarios.

Un día antes Yanet había dado de que hablar con su rutina de ejercicio para fortalecer sus glúteos.