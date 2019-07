Partidos imperdibles de la fecha 1 del Apertura 2019 en la Liga MX

Dos partidos destacan en la jornada inaugural

Este viernes regresa la liga mexicana de futbol y ya estamos ansiosos de dejar de teorizar y ver, con hechos, quienes realmente tienen la madera necesaria para competir por el título.

En la jornada 1, tendremos dos duelos que destacan sobre el resto, ambos para el sábado 20 de julio. En el primero de ellos se enfrentarán América y Monterrey, dos de los cuadros favoritos para ganar el campeonato.

⚽️¡Con todo para el debut en casa!🦅 pic.twitter.com/nQZGzk6Jvi — Club América (@ClubAmerica) July 18, 2019

América viene de hacer una pretemporada que dejó bastantes dudas, pero pareciera que aún no nos demuestra todo su potencial, de hecho, su fichaje estrella, Giovani Dos Santos, no ha debutado. Según declaraciones de su DT será hasta la fecha 2 cuando lo veremos en acción, pero todo puede pasar y quizá tenga minutos este fin de semana. Monterrey tiene el plantel más caro del fútbol mexicano y para muchos es una ventaja que no hayan sumado futbolistas al plantel, porque habla de la solidez que tienen en la cancha.

#CaraACara Jorge Sánchez 🆚@Miguel_layun Laterales mexicanos con mucho talento por sus respectivas bandas. Tanto Layún como Sánchez, han demostrado que son de lo mejor en su posición del Futbol Mexicano.#SienteTuLiga ⚽#LigaBBVAMX@CITEC_Futbol pic.twitter.com/t7jDkLo2O5 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2019

Inmediatamente después de este encuentro, iniciará el Cruz Azul vs Necaxa, una repetición del duelo de Supercopa donde los celestes golearon 4-0 a los Rayos. Esta será una nueva oportunidad para que los rojiblancos se “saquen la espina” o para que La Máquina demuestre por qué fue el equipo que más invirtió en fichajes este verano.